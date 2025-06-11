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AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ 2025: AÖF Yaz okulu kayıt 2025 tarihleri ne zaman?

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ 2025: AÖF Yaz okulu kayıt 2025 tarihleri ne zaman?

15:3511/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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AÖF yaz okulu kayıt tarihi açıklandı mı?
AÖF yaz okulu kayıt tarihi açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 eğitim öğretim yılı Güz ve Bahar dönemi sınavları tamamlandı. Şimdi gözler yaz okulu sürecine çevrildi. Öğrenciler, AÖF yaz okulu kayıt takvimi ve sınav tarihlerini merak ediyor. Yaz okuluna katılmak isteyen öğrenciler, kayıtların başlayacağı günü beklerken, AÖF akademik takvimi yakından takip ediliyor. Peki, AÖF 2025 yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak, sınav tarihi belli oldu mu?

Final sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte AÖF öğrencileri yaz okuluna odaklandı. Sınavlarda başarısını arttırmak isteyen binlerce kişi, yaz okuluna kayıt yaptırmak için gün sayıyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak, sınav ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi’nin akademik takvimi, yaz dönemiyle ilgili tüm ayrıntıları ortaya koyuyor…

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ 2025 NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınavı için kayıt işlemleri 30 Haziran'da başlayacak, 4 Temmuz'a kadar sürecek.

Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, Yaz Okulu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN UYGULANACAK?

AÖF Yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak.

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AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ 2025: AÖF Yaz okulu kayıt 2025 tarihleri ne zaman?