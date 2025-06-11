AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ 2025: AÖF Yaz okulu kayıt 2025 tarihleri ne zaman?

Final sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte AÖF öğrencileri yaz okuluna odaklandı. Sınavlarda başarısını arttırmak isteyen binlerce kişi, yaz okuluna kayıt yaptırmak için gün sayıyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak, sınav ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi’nin akademik takvimi, yaz dönemiyle ilgili tüm ayrıntıları ortaya koyuyor…