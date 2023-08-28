AÖF yaz okulu sınav sonuçları için aramalar hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimine göre 10 Temmuz'da başlayan AÖF yaz okulu dersleri, 19 Ağustos 2023 tarihinde sona ermişti. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos'ya tamamlandı. Bu gelişmeler sonrası adaylar sonuçları merakla beklemeye başladı. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı 2023? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Mezuniyet şartları neler?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınavları 19 Ağustos’ta uygulandı. Açıköğretim Fakültesi’nden 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz okulu sınav sonuçları ile ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Fakat bahar ve güz döneminde yapılan vize-final sınavı sonuçları 2 hafta içerisinde erişime açılıyor. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının da Eylül ayında erişime açılması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları,Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişme açılacak. Anadolu Mobil uygulaması ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek. Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI GEÇME NOTU KAÇ?

Yaz okulu sınavlarında 35’in altında alan öğrenciler başarısız sayılacak.

AÖF yaz okulu sınavlarının yıl sonu başarı puanına katkısı %100 olacak. Örneğin aday sınavdan 75 alması durumunda başarı puanı da 75 olacak.







