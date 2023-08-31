Anadolu Üniversitesi Açık öğretim üniversite kayıtları bugün başladı. AÖF kayıtları 16 Ekim'e kadar yapılacak. AÖF kayıtları aoskayit.anadolu.edu.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor. AÖF 2023 kayıt ve materyal ücretleri ne kadar? İkinci üniversite önlisans ve lisans bölümleri hangileri? İşte AÖF 2023-2024 sınavsız ikinci üniversite kayıt ekranı ve bölümler ile ilgili bilgiler...