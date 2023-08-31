AÖF
AÖF yaz okulu sınav sonuçları son dakika duyurusu ile açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimine göre 10 Temmuz'da başlayan AÖF yaz okulu dersleri, 19 Ağustos 2023 tarihinde sona ermişti. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos'ya tamamlandı. Bu gelişmeler sonrası adaylar sonuçları merakla beklerken açıklama geldi. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı 2023? AÖF yaz okulu sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Mezuniyet şartları neler?
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI!
AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresinden sorgulanabilecek. AÖF yaz okulu sınavları son olarak 19 Ağustos 2023 tarihinde düzenlendi. Sınavın tamamlanmasının üzerinden 2 haftalık zaman geçerken adaylar anadolu.edu.tr adresinden “AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldi.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
AÖF yaz okulu sınav sonuçları,Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişme açılacak. Anadolu Mobil uygulaması ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek. Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVI GEÇME NOTU KAÇ?
Yaz okulu sınavlarında 35’in altında alan öğrenciler başarısız sayılacak.
AÖF yaz okulu sınavlarının yıl sonu başarı puanına katkısı %100 olacak. Örneğin aday sınavdan 75 alması durumunda başarı puanı da 75 olacak.