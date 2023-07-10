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2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF yaz okulu kayıtları 3-7 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Kayıt sürecinin sona ermesinin ardından gözler AÖF yaz okulu sınav tarihlerine çevrildi. AÖF öğrencileri, yaz okulu sınavları öncesinde 7 haftalık eğitim görecek. İşte 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav tarihleri...

10:47 . 10/07/2023 الإثنين
Yeni Şafak
AÖF

AÖF

AÖF yaz okulu sınav tarihleri için geri sayım sürüyor. 2023 AÖF yaz okulu kayıtları 7 Temmuz'da sona erdi. Şimdi ise gözler AÖF yaz okulu sınavı için ayrıntılara çevrildi. 7 hafta sürecek olan AÖF yaz okulu sonunda yapılacak olan AÖF yaz okulu sınavları online mı yoksa yüz yüze mi olacak araştırmaları gündemde yer alıyor. AÖF yaz okulu, öğrencilere akademik açıdan ek bir fırsat sunuyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı 2023? İşte, Anadolu Üniversitesi 2022- 2023 AÖF yaz okulu sınav tarihi

2023 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI TAMAMLANDI!

Anadolı Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihleri arasında tamamlandı.

2023 YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

7 hafta sürecek olan yaz okulu 3 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'ta sona erecek.

AÖF YAZ OKULU ONLİNE MI OLACAK?

AÖF yaz okulu sınavlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak yapılacak olan yaz okulu sınavlarının online olarak gerçekleşmesi bekleniyor.



#AÖF
#açık öğretim fakültesi
#aöf yaz okulu
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