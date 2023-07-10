AÖF yaz okulu sınav tarihleri için geri sayım sürüyor. 2023 AÖF yaz okulu kayıtları 7 Temmuz'da sona erdi. Şimdi ise gözler AÖF yaz okulu sınavı için ayrıntılara çevrildi. 7 hafta sürecek olan AÖF yaz okulu sonunda yapılacak olan AÖF yaz okulu sınavları online mı yoksa yüz yüze mi olacak araştırmaları gündemde yer alıyor. AÖF yaz okulu, öğrencilere akademik açıdan ek bir fırsat sunuyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı 2023? İşte, Anadolu Üniversitesi 2022- 2023 AÖF yaz okulu sınav tarihi