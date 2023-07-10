AÖF
AÖF yaz okulu sınav tarihleri için geri sayım sürüyor. 2023 AÖF yaz okulu kayıtları 7 Temmuz'da sona erdi. Şimdi ise gözler AÖF yaz okulu sınavı için ayrıntılara çevrildi. 7 hafta sürecek olan AÖF yaz okulu sonunda yapılacak olan AÖF yaz okulu sınavları online mı yoksa yüz yüze mi olacak araştırmaları gündemde yer alıyor. AÖF yaz okulu, öğrencilere akademik açıdan ek bir fırsat sunuyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı 2023? İşte, Anadolu Üniversitesi 2022- 2023 AÖF yaz okulu sınav tarihi
2023 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI TAMAMLANDI!
Anadolı Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihleri arasında tamamlandı.
2023 YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
7 hafta sürecek olan yaz okulu 3 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'ta sona erecek.
AÖF YAZ OKULU ONLİNE MI OLACAK?
AÖF yaz okulu sınavlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak yapılacak olan yaz okulu sınavlarının online olarak gerçekleşmesi bekleniyor.