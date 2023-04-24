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AÖL online sınavları başladı! İşte 2023 2.dönem AÖK Bilgi Yönetim Sistemi sınav giriş ekranı

Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları bugün başladı. Öğrenciler, AÖL sınav giriş ekranı ile sınavlarını gerçekleştiriyor. Öğrenciler MEB AÖK AÖL 2.dönem sınav girişi ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapabilecekler. İşte 2023 AÖL sınav giriş ekranı.

14:30 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AÖL

AÖL

Lise eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavlarına online katılım sağlayacaklar. Aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabilecek olan öğrenciler, AÖL sınav giriş ekranına T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden erişim sağlayabilecekler.

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30'da başladı.

30 Nisan 2023 tarihinde ise saatler 23.59'u gösterdiğinde sona erecek.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.

Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 'şifremi unuttum' seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır..

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlenmiştir.

Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.



#AÖL
#AÖK
#açık öğretim lisesi
26 dakika önce
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