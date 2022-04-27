AÖL 3. dönem sınav tarihleri: Açık öğretim lisesi sınavları ne zaman başlıyor?

AÖL kayıt yenileme işlemleri ardından AÖL 3. dönem sınav tarihleri için geri sayım başlayacak. Peki açık lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

3. Dönem AÖL sınavları Temmuz'da uygulanacak. Net tarihler duyurulduğunda haberimize ekleyeceğiz.

AÖL SINAVLARI NASIL, ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

AÖL 3. Dönem sınavları da bir önceki dönemlerin sınavları gibi online uygulanacak.

AÖL KAYIT TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme işlemleri başladı. Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 Dönemi 3. dönem kayıt yenileme takvimi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Açık Lise AÖL 3. dönem kayıt yenileme için 11-29 Nisan tarihleri belirlendi.