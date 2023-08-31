|
Özgün

AÖL kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2023 Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme takvimi

Açık Öğretim Lisesi yeni dönem kayıt tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, 2023-2024 takviminin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmasının ardından netlik kazanacak. Hatırlanacağı üzere 9 Ağustos itibariyle sona eren AÖL sınavları 25 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. İşte 2023 - 2024 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yeni dönem ve kayıt işlemlerinin başlayacağı tarih...

14:15 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
AÖL

AÖL

AÖL kayıt yenileme, yeni dönem öncesinde belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak. 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi öncesin Açık lise kayıt yenileme tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Ayrıca açık öğretim lisesi sınavlarının da bu yıl yüz yüze yapılması bekleniyor. Peki AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2023 Açık öğretim lisesi kayıt yenileme tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları henüz açıklanmadı. Açık lise 3. dönem sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. 2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. 2023-2024 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olanlar MEB tarafından ilan edilen tarihler arasında sınav İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri ise sistem tarafından bir iş günü sonra otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yok.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacak. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacak.Kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerin kayıt yenileme işlemini yaptırmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.

AÖL KAYIT BELGELERİ

İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

* İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.

* T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.



#aöl
#aöl kayıt
#aöl kayıt tarihi
#açık öğretim lisesi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı hangi modelleri kapsayacak?