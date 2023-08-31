AÖL kayıt yenileme, yeni dönem öncesinde belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak. 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi öncesin Açık lise kayıt yenileme tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Ayrıca açık öğretim lisesi sınavlarının da bu yıl yüz yüze yapılması bekleniyor. Peki AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2023 Açık öğretim lisesi kayıt yenileme tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları henüz açıklanmadı. Açık lise 3. dönem sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. 2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. 2023-2024 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olanlar MEB tarafından ilan edilen tarihler arasında sınav İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri ise sistem tarafından bir iş günü sonra otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yok.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacak. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacak.Kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerin kayıt yenileme işlemini yaptırmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.

AÖL KAYIT BELGELERİ

İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

* İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.

* T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.







