MEB'e bağlı AÖL'de 2. dönem sınav tarihleri bakanlığın yaptığı açıklama ile duyuruldu. Açık lise sınavları açıklanan tarihlerde 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Açık öğretim liseleri sınavları 3 oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre tanınacak. MEB tarafından yayımlanan kılavuzla AÖL sınav takvimi ve giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih belli oldu.

AÖL 3. dönem sınavı ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yapılacak.

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimi MEB ile belli oldu. 2. dönem açık öğretim lisesi sınav günü ve saatleri;

1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman belli olacak?

Adaylar, 14 Mart 2025 tarihinden itibaren T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sınav giriş belgelerini alabilecek.

AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Öğrenciler, Sınav Giriş Belgelerine aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilir.

Sınav Giriş Belgesinde fotoğraf bulunması gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrencilerin irtibat bürolarına müracaat ederek fotoğraflarını sisteme ekletmeleri gerekmektedir.

Öğrencilerin Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okumaları gerekmektedir. Sınav Giriş Belgesinde belirtilen okul ve salonda sınava girileceğini unutmayınız. Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

AÖL sınav süresi ne kadar, kaç dakika?

Açık öğretim liseleri sınavları 3 oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre tanınacak.

Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir soru çoktan seçmeli 4 seçenekli olacak.

AÖL 2. dönem sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Adayların sınava gelirken yanlarında koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem ile leke bırakmayan yumuşak silgi ve kalemtıraş bulundurmaları gerekiyor.

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 26 Mart 2025 tarihinde

http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?