Özgün AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (10 Mart 2022)
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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (10 Mart 2022)

Tüm gözler MEB'den gelecek son dakika haberine çevrilmiş durumda. "aolweb.aol.meb.gov.tr" adresi üzerinden katılım sağlanan sınava ilişkin süreç, bugün sona eriyor. Açık öğretim üzerinden lise eğitimi alan öğrenciler "2022 AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" gibi soruların cevabını arıyor. Kısa sürede erişime açılması beklenen sınav tarihini beklerken AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? detaylar haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖL sınav sonuçları: 2022 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu gece AÖL sınavı sona ererken sınav sonucuna dair olan bütün bilgileri sizler için derledik. Sınav puanlarını hesaplayan öğrenciler, AÖL sınav sonuçları MEB'in duyurusu sonrası öğrenecekler. Sonuçlar "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" internet adresinden sorgulanabilecek.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sonuçlarının tarihi hakkında bir paylaşımda bulunmadı. Bir önceki sınav 10 Aralık'ta son bulmuş sonuçlar 20 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'ta açıklanması bekleniyor.

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