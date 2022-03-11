AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (10 Mart 2022) Tüm gözler MEB'den gelecek son dakika haberine çevrilmiş durumda. "aolweb.aol.meb.gov.tr" adresi üzerinden katılım sağlanan sınava ilişkin süreç, bugün sona eriyor. Açık öğretim üzerinden lise eğitimi alan öğrenciler "2022 AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" gibi soruların cevabını arıyor. Kısa sürede erişime açılması beklenen sınav tarihini beklerken AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? detaylar haberimizde.

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