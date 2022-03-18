AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖL sınavlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan duyuruda sınavların 1 Mart 2022 tarihi saat 09:30'dan - 10 Mart 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacağı belirtilmişti. AÖL öğrencileri bir yandan 3. dönem başvurularını araştırırken bir yandan da "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte konuya ilişkin detaylar...

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN SONA ERDİ?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 2.Dönem AÖL online sınavları 10 Mart tarihinde bitmiş bulunmaktadır.

AÖL DERS GEÇME NOTU

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı ancak 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor. AÖL sınav sonuçları online sistemler üzerinden açıklanacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/o... üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

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