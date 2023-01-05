Açık öğretim lisesi 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 1. dönem sınavı 9-20 Aralık 2022 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak yapılmıştı. AÖL 1. dönem sınavına giren adaylar, sınavın sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki, AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 1. dönem sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

MEB AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı. Sınavların üzerinden 14 gün geçerken sınav sonuçlarının Ocak ayının ikinci haftasına kadar erişime açılmış olması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

Adaylar, sınav sonuçlarına MEB'in resmî sayfası olan https://aolweb.meb.gov.tr/ogre... sitesi üzerinden T.C Kimlik Numaraları veya öğrenci numaraları ve şifreleriyle ulaşabilirler.

REKLAM

Açık Öğretim Lisesi sınav sonucu sorgulama işlemleri AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları T.C. kimlik numarası/kullanıcı adı ve şifre ile birlikte sorgulanabilecek. Sınav sonuç ekranında adayların 1. dönem sınavlarına ilişkin doğru ve yanlış cevap sayısı paylaşılmayacak. Sınav sonuçları mail veya posta yoluyla bildirilmeyecek.

AÖL DİPLOMA PUANI NEYE GÖRE HESAPLANIR?

Açık Öğretim Lisesinde diploma notu (not ortalaması) sınavlarda başarılan derslerin notlarının ağırlıklı ortalamalarının aynı derslerin haftalık ders saatlerinin toplamına bölünmesiyle oluşur. Öğrencimiz tasdikname belgesi ile kayıt olmuşsa tasdikname ile getirdiği başarılı derslerin notları da bu ortalamaya dâhil edilir. Sınavlarda alınan başarısız notlar diploma notunu etkilemez.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİSİNE GEÇİŞLER NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesinden Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçiş işlemleri eğitim öğretim yılının 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme döneminde yapılmaktadır. 1. Dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini kaçırdığınız takdirde, 2. dönem ve 3. dönemde Açık Öğretim Lisesinden, Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçiş yapamazsınız.

Geçiş yapmak için bir sonraki Eğitim Öğretim yılının 1. dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt dönemini beklemeniz gerekir. Geçiş işlemi için yapmanız gereken tek şey, aktif dönem kaydınızı yenileyip öğrencilik durumu aktif olduktan sonra geçiş yapmak istediğiniz yüz yüze Mesleki Açık Lisenin derslerini veren Mesleki Teknik Anadolu Lisesine dilekçe vermektir.

REKLAM

GENEL LİSEYE GEÇİŞ DURUMUNDA MESLEK LİSESİ ALAN DERSLERİNİN KREDİLERİ ALINABİLİR Mİ?

Meslekî Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine geçiş işleminde başarılan derslerden elde edilen kredi miktarına meslek derslerinden kazanılan alan dersleri dâhil edilmez. Öğrencinin dönem bilgilerinde ise bir değişiklik olmaz.

DERS SEÇME İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİREMEYEN ÖĞRENCİ SINAVA GİREBİLİR Mİ?

Açık Öğretim Lisesi kredili sistem üzerine kurulmuştur. Açık Öğretim Lisesinde örgün eğitimdeki normal liseler gibi sınıf geçme sistemi yoktur. Dolayısıyla Açık Lisede sınıf geçme ve kalma terimleri de yoktur. Açık Öğretim Lisesinde ders geçme sistemi vardır. Sınavına girdiğiniz derslerden geçtiğiniz takdirde o dersin kredisini almış olursunuz.

Kredili sistemin sağladığı olanaklardan biri de sınavına gireceğiniz dersleri sizin seçmenizdir. Kayıt yenilemesi veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizden hiç ders seçmeyenlerin dersleri öğrencinin mağduriyet yaşamaması için sistem tarafından atanmaktadır. Bir veya birkaç ders seçen öğrencilerimizin seçilen derslerle ilgili bilgilerine dokunulmamaktadır. Çünkü ders seçme işlemi öğrencilerimizin sorumluluğundadır ve öğrenci sınava girmek istediği dersleri seçmekle yükümlüdür.