Açık Öğretim Lise sınavlarına katılacak olan öğrencilerin gözü kulağı MEB tarafından yayımlanacak olan sınav duyurusuna çevrildi. AÖL 2. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilmişti. Peki Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihi ile ilgili detaylar

AÖL Sınavları 2023: Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

3. dönem sınav tarihi henüz kesinleşmedi. Ancak, kayıtların tamamlanmasının ardından sınavların Temmuz ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

AÖL Sınavları Online Olacak Mı?

Bir diğer merak edilen konu ise AÖL sınavlarının online mı gerçekleştirileceği. 2. dönem sınavları çevrimiçi olarak yapılmıştı, bu durum 3. dönem için de devam edebilir. Ancak, resmi bir duyuru bekliyoruz.

AÖL sınavında kaç soru soruluyor, sınav süresi kaç dakika?

AÖL sınavları hakkında genel bilgilere göre; sınavlarda toplam 20 soru sorulacak ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenecek. Sınava katılmak için öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Sınavlar, Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Öğrenciler, Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine uygun hareket etmelidirler. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve ders geçme notu 45 olacaktır. Bu puanın altında kalan öğrenciler başarısız sayılacaktır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar, doğru yanıtı etkilemeyecektir.

AÖL Açık öğretim lisesi nedir?

Açık Öğretim Lisesi sistemi uzaktan eğitim sistemine göre kurulmuştur. Açık Öğretim Lisesinde sınıf geçme yerine ders geçme ve kredi sistemi uygulanır.

Açık Öğretim Lisesi sınıf yerine dönem kavramı vardır. Öğrenci 8 dönem sonunda mezuniyet kredisine ulaştığı takdirde mezun olur.(18 yaşından gün alan öğrenciler 5 dönem sonunda mezuniyet kredisine ulaştığı takdirde mezun olur.) Açık Öğretim Lisesinde sınıfta kalma, okuldan atılma yoktur. Öğrenci kayıt yenilediği takdirde mezuniyet şartlarını tamamlanıncaya kadar okuyabilir. Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri Örgün eğitimde okuyan öğrencilerin sahip olduğu tüm haklara sahiptirler.

Açık Öğretim Lisesini 2,5 yılda bitirme imkânınız vardır.

Açık Öğretim Lisesinde Örgün eğitimde bulunan sınıfların karşılığı şu şekildedir;

Lise 1. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 1. ve 2. dönemdir. Lise 2. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 3. ve 4. dönemdir. Lise 3. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 5 ve 6. dönemdir. Lise 4. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 7. ve 8. dönemdir.

AÖL ders geçme notu kaç?

Açık Öğretim Lisesi sisteminde öğrenci verdiği dersin kredisini kazanır. Veremediği dersin kredisini alamaz. Sadece başarısız olduğu dersi tekrar eder veya muaf olduğu takdirde onun yerine isterse seçmeli derslerden başka bir ders alır.

Açık öğretim Lisesinde öğrencilerin alması gereken zorunlu ve ortak dersler vardır.

18 yaşından gün almış öğrenciler dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini sonra birbirini takip eden ortak/zorunlu/alan derslerini ve seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders;

18 yaşından gün almamış öğrencilerin ise kredi sınırlaması olmaksızın bulundukları dönem ve alt dönemlerden haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa öncelikle alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini, sonra bulundukları dönemin ortak/zorunlu/alan derslerini ile alt dönem ve bulundukları dönemin seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders seçimi yapabilirler. Bir dönemde sınavına girilip başarısız olunan zorunlu ders, izleyen dönemde yeniden verilir.

Ortak zorunlu derslerden üç kez sınava girip de başarısız olan öğrenciler bu derslerden muaf olur ( Türk Dili Edebiyatı, Dil ve Anlatım dersleri hariç). Yani bu dersi alma zorunluluğu kalkar. Ancak bu öğrenciler gerekli kredi miktarını toplayamadığı takdirde isterlerse, muaf oldukları dersi yeniden seçebilirler.

AÖL mezuniyet kredisi kaçtır?

Açık Öğretim Lisesine yeni başlayan öğrenciler için mezuniyet kredisi 170 kredidir.

Örgün eğitimden ayrılıp tasdiknamesi ile başvuru yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden muaf tutularak haftalık ders sayısına göre kredi alırlar.

Açık öğretim Lisesinde üç dönem sınav yapılır. (3. Dönem sınavına 18 yaş ve üzeri öğrenciler girebilir) Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün ve üç oturumda yapılır. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Yani Öğrencilerin deyimi ile yanlış, doğruyu götürmemektedir.

Açık Öğretim Lisesinde Öğretim dönemliktir ve öğrenci her sene 3 dönem ayrı ayrı kayıt yenilemek zorundadır. Bir öğrenci 1 dönem kayıt yenilemezse "donuk", 2 dönem üst üste kayıt yenilemezse "silik" öğrenci durumuna düşer.

Bu öğrenciler kayıt yenilemedikleri için ders seçemez ve sınavlara giremez. Bu yüzden ilk defa kayıt olan bir öğrenci, AÖL web sitesinde "iş takviminde" duyurulan "kayıt yenileme" tarihlerinde kaydını yenileyip, ders seçimi yapmak zorundadır.

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.

Öğrenciler isterlerse sınav sonuçlarına ve sorulara itiraz edebilir. Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 3 (üç) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 5 (beş) takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de YKS sınavlarında diploma notuna bağlı olarak ek puan almaktadırlar.





Açık Öğretim Lisesi öğrencileri eğitimlerine devam ederken KPSS sınavlarına girebilmektedir.

AÖL açık öğretim lisesi sınavları nasıl yapılıyor?

Öğrenciler Sınava Giriş Belgelerini "www.aol.meb.gov.tr adresinden Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısını alarak sınava girmelidir.

Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise, irtibat bürolarınca öğrencinin biyometrik fotoğrafı sisteme eklenerek, fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.

Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.

Sınav Giriş Belgesindeki tüm bilgiler öğrenciler tarafından dikkatlice okunmalıdır.

Öğrencilerin Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmesi gerekmektedir.

Sınav Günü öğrenciler Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, pasaport veya ehliyet belgelerinden birini

Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş Belgesini yanında bulundurmak zorundadır.

Öğrencilerin her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık ve benzeri cihazları ile sınava girmeleri yasaktır.



