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AÖL sınav sonuçları açıklandı! 2023 AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı!

Açık Lise öğrencileri tarafından merakla beklenen AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı. 24-30 Nisan tarihleri arasında tamamlanan AÖL sınavlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Online olarak gerçekleşen 2. dönem sınavlarında öğrencilere her dersten 20 soru soruldu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile 2023 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuç sorgulama ekranı...

09:28 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
AÖL

AÖL

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı! Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavları, online olarak gerçekleştirilmişti. 24 Nisan–30 Nisan tarihleri arasında yapılan AÖL sınavlarının ardından AÖL sınavları açıklandı.

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

24 Nisan tarihinde başlayan AÖL 2. dönem sınavları 30 Nisan'da sona erdi. MEB'den yapılan açıklamada 15 Mayıs tarihi itibarıyla sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklandı. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),

Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girilmiş olması, gerekir.



#aöl
#açık öğretim lisesi
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