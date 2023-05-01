Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları için geri sayım başladı. Açık Lise sınavları 30 Nisan 2023 tarihi itibarıyla sona eriyor. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler ise "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

AÖL sonuçları henüz açıklanmadı ancak daha önceki sınav sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 10 Nisan'a kadar duyurulması bekleniyor. AÖL sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesi http://aol.meb.gov.tr/ üzerinden açıklanacak.

Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecek. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacak.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacak.

100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlenmiştir. Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.







