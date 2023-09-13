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Apple Watch 9 - Apple Watch Ultra 2 fiyatı ve özellikleri

Apple dün akşam düzenlenen Wonderlust etkinliği sırasında yeni iPhone 15 serisi ile birlikte Apple Watch Ultra 2 modelini de tanıttı. Uzun zamandır teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Apple Watch Series 9 saatler, 12 Eylül itibarı ile ön siparişe açıldı. Bu kapsamda Apple Watch 9, Apple Watch Ultra 2 özellikleri ve fiyatı merak konusu oldu. Peki yeni Apple Watch modellerinin Türkiye fiyatları neler? Detaylar haberimizde.

12:13 . 13/09/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Apple Watch 9 ve Apple Watch Ultra 2 fiyatı ve özellikleri

Apple Watch 9 ve Apple Watch Ultra 2 fiyatı ve özellikleri

Apple, dün akşam düzenlediği Wonderlust etkinliğinde yüzde 60 daha hızlı olduğunu belirttiği yeni S9 çipe sahip Apple Watch Series 9 saatlerini tanıttı. Tanıtımın ardından Apple Watch 9 ve Apple Watch Ultra 2 saatlerin fiyatları merak konusu oldu. Peki, Apple Watch 9 ve Apple Watch Ultra 2 fiyatı ne kadar, özellikleri neler? İşte detaylar.

APPLE WATCH 9 ÖZELLİKLERİ NELER?

Kasa boyutu:
41 mm ve 45 mm kasa boyutu
Ekran:
1,7 inç ekran 396 x 484 piksel çözünürlük (45mm) - 2000 nit
İşlemci:
S9
Depolama:
64 GB
Dayanıklık:
IP6X, WR50 ve çatlamaya dayanıklı ekran
Sensörler:
Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop, kanda oksijen sensörü, sıcaklık sensörü
Bağlantı:
Bluetooth 5.3, GPS
İşletim Sistemi:
watchOS 10

APPLE WATCH SERİES 9 FİYATI NE KADAR?

Apple Watch Series 9 - Alüminyum (41mm): 14,999 TL başlangıç fiyatı

Apple Watch Series 9 - Alüminyum (45mm): 15,999 TL başlangıç fiyatı

Apple Watch Series 9 - Paslanmaz Çelik (41mm): 33,499 TL başlangıç fiyatı

Apple Watch Series 9 - Paslanmaz Çelik (45mm): 34,999 TL başlangıç fiyatı

APPLE WATCH ULTRA 2 ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran:
1,92 inç Retina LTPO OLED 502 x 410 piksel ve 3000 nit parlaklık
İşlemci:
S9
Depolama:
64 GB
Dayanıklık:
IP6X, 100 metreye kadar suya dayanıklılık, 40 metreye kadar dalış
Sensörler:
Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop, kanda oksijen sensörü, sıcaklık sensörü, Düşme Algılama ve Trafik Kazası Algılama
Bağlantı:
Bluetooth 5.3, GPS, Acil SOS, NFC
İşletim Sistemi:
watchOS 10

APPLE WATCH ULTRA 2 FİYATI NE KADAR?

Apple Watch Ultra 2 global fiyatı 799 dolar olarak belirlendi. Cihazın Türkiye fiyatı ise 39 bin 999 TL. Watch Ultra 2 ile birlikte Apple Watch Series 9’unda fiyatı belli oldu. Series 9’un sadece GPS özellikli versiyonu 399, GPS ve pusula özellikli versiyonu ise 499 dolardan satışa sunuldu.



#Apple Watch 9
#Apple Watch Ultra 2
#akılı saat
#Apple
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