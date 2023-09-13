Apple, dün akşam düzenlediği Wonderlust etkinliğinde yüzde 60 daha hızlı olduğunu belirttiği yeni S9 çipe sahip Apple Watch Series 9 saatlerini tanıttı. Tanıtımın ardından Apple Watch 9 ve Apple Watch Ultra 2 saatlerin fiyatları merak konusu oldu. Peki, Apple Watch 9 ve Apple Watch Ultra 2 fiyatı ne kadar, özellikleri neler? İşte detaylar.

Apple Watch Ultra 2 global fiyatı 799 dolar olarak belirlendi. Cihazın Türkiye fiyatı ise 39 bin 999 TL. Watch Ultra 2 ile birlikte Apple Watch Series 9’unda fiyatı belli oldu. Series 9’un sadece GPS özellikli versiyonu 399, GPS ve pusula özellikli versiyonu ise 499 dolardan satışa sunuldu.