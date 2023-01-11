Süper Lig ara transfer dönemi geldi çattı: Taraftarların gözü kulüplerde Süper Lig'de 18. hafta geride kaldı. Futbolsever ara transfer döneminin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak itibariyle başlayacak. 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanmıştı. Peki ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2023 Süper Lig ara transfer dönemine ilişkin detaylar.

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