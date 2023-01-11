Süper Lig ara transfer dönemi geldi çattı: Taraftarların gözü kulüplerde

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta geride kaldı. Ligde heyecan devam ederken milyonlarca futbolsever ara transfer döneminin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Ligde 18. haftada lider Galatasaray'ın Kadıköy deplasmanından üç puanla dönmesi sonrası Fenerbahçe ile arasında ki puan farkı 4'ye yükseldi.
2023 ara transfer dönemi ne zaman?
- TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi. Bu doğrultuda ara transfer dönemi 12 Ocak tarihinde başlarken 8 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecek. Ligde yarıyıl tatili verilmezken bu süreçte de karşılaşmalar oynanmaya devam edecek.