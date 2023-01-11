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Süper Lig ara transfer dönemi geldi çattı: Taraftarların gözü kulüplerde

Süper Lig'de 18. hafta geride kaldı. Futbolsever ara transfer döneminin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak itibariyle başlayacak. 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanmıştı. Peki ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2023 Süper Lig ara transfer dönemine ilişkin detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Transfer dönemi ne zaman bitecek?
Ara transfer dönemi ne zaman?

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta geride kaldı. Ligde heyecan devam ederken milyonlarca futbolsever ara transfer döneminin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Ligde 18. haftada lider Galatasaray'ın Kadıköy deplasmanından üç puanla dönmesi sonrası Fenerbahçe ile arasında ki puan farkı 4'ye yükseldi.

Transfer dönemi
Transfer dönemi

2023 ara transfer dönemi ne zaman?

  • TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi. Bu doğrultuda ara transfer dönemi 12 Ocak tarihinde başlarken 8 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecek. Ligde yarıyıl tatili verilmezken bu süreçte de karşılaşmalar oynanmaya devam edecek.

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