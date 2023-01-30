Transfer döneminin başlamasıyla birlikte dört büyükler harekata başladı. Takımlarının ne zamana kadar transfer yapabileceğini merak eden birçok kişi ise TFF tarafından belirlenen tarihleri araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2022-23 transfer sezonu tarihleri belli oldu.