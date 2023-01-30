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Ara transfer dönemi ne zaman?
Transfer döneminin başlamasıyla birlikte dört büyükler harekata başladı. Takımlarının ne zamana kadar transfer yapabileceğini merak eden birçok kişi ise TFF tarafından belirlenen tarihleri araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2022-23 transfer sezonu tarihleri belli oldu.
TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi. Bu doğrultuda ara transfer dönemi 12 Ocak tarihinde başlarken 8 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecek. Ligde yarıyıl tatili verilmezken bu süreçte de karşılaşmalar oynanmaya devam edecek.