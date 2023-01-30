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Süper Lig ara transfer dönemi devam ediyor! Taraftarların gözü kulüplerde

Süper Lig'de 21. hafta geride kaldı. Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak itibariyle başladı. Transfer döneminin ardından Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş transfer hamleleri yapmaya başladı. Peki ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2023 Süper Lig ara transfer dönemine ilişkin detaylar.

17:46 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ara transfer dönemi ne zaman?

Ara transfer dönemi ne zaman?

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte dört büyükler harekata başladı. Takımlarının ne zamana kadar transfer yapabileceğini merak eden birçok kişi ise TFF tarafından belirlenen tarihleri araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2022-23 transfer sezonu tarihleri belli oldu.

2023 ara transfer dönemi ne zaman?

TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi. Bu doğrultuda ara transfer dönemi 12 Ocak tarihinde başlarken 8 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecek. Ligde yarıyıl tatili verilmezken bu süreçte de karşılaşmalar oynanmaya devam edecek.



#Ara transfer dönemi
#Transfer dönemi
#Süper Lig'
1 saat önce
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Süper Lig ara transfer dönemi devam ediyor! Taraftarların gözü kulüplerde
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