Süper Lig'de ara transfer dönemi için geri sayım başladı. Ara transfer tarihleri futbolseverler tuttukları takımların yapacağı transferleri merak ediyor.
Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak 2024?
Süper Lig'de ikinci dönem 5 Ocak tarihinde muhteşem karşılaşmalarla başlıyor. Akabinde ise sezonun ikinci transfer sezonu başlıyor. İkinci transfer ve tescil dönemi 11 Ocak 2024 tarihide başlayacak ve 9 Şubat 2024 tarihinde sonlanacak.
TFF'NİN AÇIKLAMASI
Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.
İlk transfer imzaları atıldı
Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala takımlar kadrolarına kattıkları isimleri duyurmaya başladı. İşte şu ana kadar açıklanan transferler ve sözleşme yenileyenler...
- Andrea Bertolacci - Fatih Karagümrük
- Josef de Souza - RAMS Başakşehir
- Jovan Manev - Adana Demirspor (Kiralıktan geri döndü)
- Semih Kılıçsoy - Beşiktaş (Sözleşme yenileme)