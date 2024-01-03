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Süper Lig ara transfer sezonuna sayılı günler kaldı! 2024 Ocak ara transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Süper Lig'da Ocak ayı transfer dönemi tarihleri belli oldu! Ligde devre arası 25 Aralık günü başladı ve 5 Ocak tarihinde de spor severlerle birlikte takımlar kıran kırana mücadelelerle ikinci devreye giriyor. Ardından ikinci transfer ve tescil dönemi başlıyor. Transfer döneminde dört büyüklerden transfer haberleri merakla takip edilecek. Peki, Süper Lig ikinci transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte, 2023-2024 ara transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri...

15:13 - 3/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ara transfer
Ara transfer

Süper Lig'de ara transfer dönemi için geri sayım başladı. Ara transfer tarihleri futbolseverler tuttukları takımların yapacağı transferleri merak ediyor.

Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak 2024?

Süper Lig'de ikinci dönem 5 Ocak tarihinde muhteşem karşılaşmalarla başlıyor. Akabinde ise sezonun ikinci transfer sezonu başlıyor. İkinci transfer ve tescil dönemi 11 Ocak 2024 tarihide başlayacak ve 9 Şubat 2024 tarihinde sonlanacak.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

İlk transfer imzaları atıldı

Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala takımlar kadrolarına kattıkları isimleri duyurmaya başladı. İşte şu ana kadar açıklanan transferler ve sözleşme yenileyenler...

  • Andrea Bertolacci - Fatih Karagümrük
  • Josef de Souza - RAMS Başakşehir
  • Jovan Manev - Adana Demirspor (Kiralıktan geri döndü)
  • Semih Kılıçsoy - Beşiktaş (Sözleşme yenileme)

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