Süper Lig'de ara transfer dönemi için geri sayım başladı. Ara transfer tarihleri futbolseverler tuttukları takımların yapacağı transferleri merak ediyor.

Süper Lig'de ikinci dönem 5 Ocak tarihinde muhteşem karşılaşmalarla başlıyor. Akabinde ise sezonun ikinci transfer sezonu başlıyor. İkinci transfer ve tescil dönemi 11 Ocak 2024 tarihide başlayacak ve 9 Şubat 2024 tarihinde sonlanacak.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala takımlar kadrolarına kattıkları isimleri duyurmaya başladı. İşte şu ana kadar açıklanan transferler ve sözleşme yenileyenler...