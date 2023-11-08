Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı ekim ayı binek otomobil pazarı satış lideri Renault, kasımda da birbirinden avantajlı kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Renault SUV ailesinde de fırsatlar kasım ayında devam ediyor. Yeni Renault Austral, 100 bin TL takas indirimi veya 300 bin TL kredi 12 ay vade avantajıyla sunulurken, Koleos'a 140 bin TL’ye varan fiyat indirimi veya 250 bin TL'ye 12 ay vade, Yeni Renault Clio, tüm kampanyalara ek olarak 200 bin TL kredi, 12 ay vade ile sahip olunabiliyor.