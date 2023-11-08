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Araba fiyatları düştü: Markalar ardı ardına kampanya düzenliyor: İşte Renault ve Dacia’nın indirim olan modelleri

Renault ve Dacia, Kasım ayında birbirinden avantajlı kampanyalar sunuyor. Renault, Austral, Clio ve Koleos modellerinde 250 bin TL’ye varan indirimler gerçekleştirirken, Dacia Duster 899 bin TL’den başlayan fiyatlar ve 60 bin takas imkanı sunuyor. İşte Renault ve Dacia'nın kasım ayına özel fırsatları.

10:03 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 10:06 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Renault ve Dacia'dan kasım ayına özel fırsat

Renault ve Dacia'dan kasım ayına özel fırsat

Ticaret Bakanlığı'nın attığı adımlar neticesinde ikinci el
ndaki şişirme fiyatlarda balon patladı. Enflasyonla mücadele kapsamında krediye erişimde yaşanan zorluklar araç fiyatlarının geri çekilmesinde önemli rol oynadı. Otomobil firmaları resmen vatandaşı çekebilmek için cazip kampanyalar yaparak yarışa girdi. Otomobil kampanyası düzenleyen şirketler ardı ardına indirime gidiyor.
ve Dacia'dan kasım ayına özel kampanya düzenlendi.

Renault’un hangi modelinde kampanya ve indirim var?

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı ekim ayı binek otomobil pazarı satış lideri Renault, kasımda da birbirinden avantajlı kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Renault SUV ailesinde de fırsatlar kasım ayında devam ediyor. Yeni Renault Austral, 100 bin TL takas indirimi veya 300 bin TL kredi 12 ay vade avantajıyla sunulurken, Koleos'a 140 bin TL’ye varan fiyat indirimi veya 250 bin TL'ye 12 ay vade, Yeni Renault Clio, tüm kampanyalara ek olarak 200 bin TL kredi, 12 ay vade ile sahip olunabiliyor.

Dacia’nın hangi modelinde kampanya ve indirim var?

Dacia, Duster modeline özel kampanyasıyla kasım ayında kullanıcıları bekliyor. Dacia Duster 899 bin TL’den başlayan fiyatlar ve 60 bin takas veya 250 bin kredi ile kullanıcılara sunuluyor.


#Renault
#Dacia
#Dacia fiyat listesi
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