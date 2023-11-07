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Araba fiyatlarında görülmemiş indirim: İşte Renault, Toyota, Nissan, Opel, Hyundai, Peugeot fiyatları güncel liste

Araba fiyatlarında liste güncellendi. Yeni ekonomik paket ile otomobil sektöründe fahiş fiyatın önüne geçildi. Hal böyle olunca da araba fiyatları düştükçe düştü. İkinci elde fiyatlarda yüzde 15'e varan düşüşler var. Firmalar, birinci el sıfır araçlarda da yüzde 15, 20'ler arasında kampanyalarla indirimler yapılıyor. Kredi musluklarının kapatılması sonrası hem 2. el hem de sıfır araç fiyatlarında indirime gidildi. İşte İşte Volkswagen, Opel, Ford, Toyota, Renault, Citroën, Hyundai, Nissan, Peugeot, Honda, Jeep ve Kia kampanya listesi.

11:10 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 11:15 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Marka marka otomobil fiyatları

Marka marka otomobil fiyatları

Araba alacaklara fırsat. Bu aya özel dev indirimler açıklandı. Ticaret Bakanlığı tarafından 6 ay 6 bin kilometre yasağı, noterlerde üçten fazla araç satanın geri döndürülmesi gibi alınan önlemler ve bayilerin yaptığı yıl sonu kampanyalarıyla birlikte araç fiyatları yüzde 25 geriledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomobil piyasasıyla ilgili, "
nda yüzde 15'e varan düşüşler var, aslında bu devam edecek.
Birinci el sıfır araçlarda da yüzde 15, 20'ler arasında kampanyalarla indirimler yapılıyor." derken, Otomobil almak isteyenler için müjdeli haberler ise ardı ardına geliyor. Otomobil firmaları Bazı modellerde yüzde 30’ları bulan indirimi kampanyaları düzenliyor. İşte
, Opel, Toyota, Citreon, Peugeot, Honda,
, DS'nin kampanya listesi...

Hyundai fiyat listesi

Hyundai, C-SUV segmentindeki Tucson modelini Comfort donanım seviyesinde başlayan fiyatlarla sunuyor. Bayon modelinde ise Elite donanım seviyesinde 60 bin liraya varan indirim imkanı sunuluyor.

Toyota fiyatları

Toyota, ekim ayı boyunca fırsatlar sunuyor. Corolla Sedan modeli 180 bin liraya varan indirimle ve 1 milyon 2 bin 800 liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca, Corolla Sedan ve diğer modeller için 250 bin liraya, 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı da sunuluyor.

Renault fiyat listesi

Renault, çeşitli modelleriyle cazip teklifler sunuyor. Taliant otomatik vites, Renault Clio otomatik vites ve Renault Megane sedan Joy, ÖTV muafiyetli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Renault Megane E-Tech modeli ise 1 milyon 499 bin liradan başlayan fiyatla satışa sunuluyor.

Opel fiyat listesi

Yeni Opel Astra, 6 ileri manuel şanzımanlı Editon donanımında 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuyor. Ayrıca, benzinli Astra modellerinde nakit alımlarda geçerli, 124 bin 900 liraya kadar indirim avantajları sunuluyor.

Citroen fiyat listesi

Citroen, ekim ayında özel kredi ve takas imkanları sunuyor. Citroen C3 modeli 150 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi ile satışta.

Peugeot güncel indirimli kampanyaları

Peugeot, yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, yeni 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde uygun faiz oranlı kredi ve takas desteği fırsatları sağlıyor.

Honda kampanyaları

Honda, Civic Sedan Executive+ modelini 200 bin liraya 12 ay yüzde 0 faiz avantajı veya 100 bin lira takas desteğiyle müşterilerle buluşturuyor.

Nissan kampanya fiyatları

Nissan Qashqai'nin hafif hibrit versiyonları için kasım ayı kampanyası, 125 bin lira ekstra fiyat avantajı ve yüzde 0 faiz kredi imkanı sunuyor.

Jeep kampanya fiyatları

Jeep Renegade satın almak isteyenler, Koç Fiat Kredi'den 200 bin liraya 12 ay, yüzde 0 faizli kredi ve 100 bin liraya varan showroom özel indirimle araçlarına sahip olabilirler.

Kia kampanya indirimleri

Kia, kasım ayına özel kampanyalarda 10 bin liradan 100 bin liraya kadar indirim fırsatı sunuyor.

Volkswagen fiyatları

Volkswagen Ticari Araç, kasım ayında California ve Grand California modellerine sınırlı sayıda araç için fiyat avantajını devreye alıyor.

500 000 tl'ye hangi araba alınır?

500.000 TL Altı İkinci El Arabalar

FORD FIESTA1.4 TDCI TREND 2011, 385.000 ₺

VOLKSWAGEN POLO1.4 16V 2002, 390.000 ₺

FIAT PRATICO1.3 MJET 2015, 400.000 ₺

OPEL ASTRA1.3 CDTI ENJOY PLUS 2011, 415.000 ₺


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#Sıfır otomobil fiyatları
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