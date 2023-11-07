Araba alacaklara fırsat. Bu aya özel dev indirimler açıklandı. Ticaret Bakanlığı tarafından 6 ay 6 bin kilometre yasağı, noterlerde üçten fazla araç satanın geri döndürülmesi gibi alınan önlemler ve bayilerin yaptığı yıl sonu kampanyalarıyla birlikte araç fiyatları yüzde 25 geriledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomobil piyasasıyla ilgili, "

nda yüzde 15'e varan düşüşler var, aslında bu devam edecek.