Cupra özellikleri ve fiyatı
CUPRA fiyat listesi
- CUPRA Formentor 1.5 TSI 150 HP DSG Ekim ayına Özel Tavsiye Edilen Fiyatı: 1.756.000 ₺
- CUPRA Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 HP DSG Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.640.000 ₺, Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.534.000 ₺
- CUPRA Ateca 1.5 TSI 150 HP DSG Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.850.000 ₺
- CUPRA Formentor VZ 2.0 TSI 310 HP DSG 4Drive Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 2.800.000 ₺, Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 2.730.000 ₺
- CUPRA Leon VZ 2.0 TSI 300 HP DSG Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 3.100.000 ₺
- CUPRA Ateca VZ 2.0 TSI 300 HP DSG 4Drive Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 3.550.000 ₺
- CUPRA Formentor VZ 1.4 eHybrid (PHEV) 245 HP DSG Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 3.000.000 ₺
- CUPRA Leon VZ 1.4 eHybrid (PHEV) 245 HP DSG, Tavsiye Edilen Fiyatı: 2.900.000 ₺
CUPRA'nın en popüler modelleri
İşte CUPRA'nın en popüler modellerinden bazıları:
Cupra Araçlarda İç Dizayn
Kaliteli tasarım: Cupra araçlarının iç mekânında yüksek kalite konuşuluyor. Araçlardaki etkileyici tasarımı iç kısımda da sürdüren marka, modern ve sportif tasarıma odaklanıyor. Araç içinde direksiyon ve koltuklar yumuşak ışıkla destekleniyor, yüksek konfora şıklık kazandırılıyor.
Geniş iç hacim: Cupra araçlarının iç hacmi oldukça geniş ve konforlu. Marka gerek şoför alanı gerekse yolcu alanlarında geniş oturma özelliği bulunduğunu vurguluyor, rahat ve keyifli yolculuk deneyiminden bahsediyor.
Dijital donanım: Cupra araçlarının teknoloji gücü hayranlık uyandırıyor. Dijital gösterge panelinden ihtiyaç duyulan her bilgiye saniyeler içerisinde ulaşılabiliyor. Özel geliştirilen dijital ekran, keyifli yolculuklara zemin hazırlıyor.