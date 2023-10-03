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CUPRA Formentor, Leon, Ateca ekim ayı güncel fiyat listesi - 2023

Cupra, SEAT'ın performans bölümüdür. Cupra, performans ve stili birleştiren lüks bir otomobil markasıdır. Cupra sektöre girişini SUV araçlarla gerçekleştirdi. SUV yani Cupra Ateca, ailenin ilk üyesi olmakla kalmadı aynı zamanda diğer modellere zemin hazırladı. Cupra TCR, Leon Cupra R ST gibi modeller Ateca modelini takip ederek markanın güçlü serisini oluşturmaya başladı. Peki, Cupra sıfır fiyatı ne kadar? İşte Cupra Formentor, Leon, Ateca Ekim ayı güncel fiyat listesi.

13:49 . 3/10/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Cupra özellikleri ve fiyatı

Cupra özellikleri ve fiyatı

CUPRA, elektrikli araçlarla ilgili dinamik algıyı değiştirecek bir modelin gelişini doğruladı. Cenevre Otomobil Fuarında tanıtılmasından bu yana, otomobil şık görünümü ve kimliğiyle övgü almaya devam ediyor. CUPRA, 2022'de satışlarını yüzde 93 oranında artırarak Avrupa’nın en hızlı büyüyen otomobil markası oldu. CUPRA'nın ikinci en popüler modeli CUPRA Born, 31 bin 400 adetle pazardaki ilk tam yılını kutladı. Kurulduğu 2018 yılından bu yana 300 bin adede yakın araç satışı gerçekleştiren CUPRA'nın güncel fiyat listesi de merak konusu. İşte
CUPRA Formentor, Leon, Ateca ekim ayı güncel fiyat listesi.

CUPRA fiyat listesi

  1. CUPRA Formentor 1.5 TSI 150 HP DSG Ekim ayına Özel Tavsiye Edilen Fiyatı: 1.756.000 ₺
  2. CUPRA Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 HP DSG Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.640.000 ₺, Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.534.000 ₺
  3. CUPRA Ateca 1.5 TSI 150 HP DSG Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.850.000 ₺
  4. CUPRA Formentor VZ 2.0 TSI 310 HP DSG 4Drive Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 2.800.000 ₺, Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 2.730.000 ₺
  5. CUPRA Leon VZ 2.0 TSI 300 HP DSG Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 3.100.000 ₺
  6. CUPRA Ateca VZ 2.0 TSI 300 HP DSG 4Drive Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 3.550.000 ₺
  7. CUPRA Formentor VZ 1.4 eHybrid (PHEV) 245 HP DSG Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 3.000.000 ₺
  8. CUPRA Leon VZ 1.4 eHybrid (PHEV) 245 HP DSG, Tavsiye Edilen Fiyatı: 2.900.000 ₺

CUPRA'nın en popüler modelleri

İşte CUPRA'nın en popüler modellerinden bazıları:

CUPRA Leon
: CUPRA'nın en ikonik modellerinden biri olan Leon, kompakt bir hatchbacktir. Leon'un çeşitli motor seçenekleri mevcuttur, en güçlüsü 310 beygir gücündedir. Leon, 0-100 km/s hıza 5,6 saniyede ulaşabilir.
CUPRA Formentor
: CUPRA'nın ilk SUV'u olan Formentor, dinamik bir tasarıma ve güçlü motorlara sahiptir. Formentor'un en güçlü versiyonu 390 beygir gücüne sahiptir. Formentor, 0-100 km/s hıza 4,9 saniyede ulaşabilir.
CUPRA Tarraco
: CUPRA'nın en büyük SUV'u olan Tarraco, geniş bir iç mekana ve çok yönlü bir tasarıma sahiptir. Tarraco'nun en güçlü versiyonu 390 beygir gücüne sahiptir. Tarraco, 0-100 km/s hıza 5,2 saniyede ulaşabilir.
CUPRA Born
: CUPRA'nın ilk tamamen elektrikli modeli olan Born, 228 beygir gücüne sahip bir elektrik motoruna sahiptir. Born, 0-100 km/s hıza 6,6 saniyede ulaşabilir.

Cupra Araçlarda İç Dizayn

Kaliteli tasarım: Cupra araçlarının iç mekânında yüksek kalite konuşuluyor. Araçlardaki etkileyici tasarımı iç kısımda da sürdüren marka, modern ve sportif tasarıma odaklanıyor. Araç içinde direksiyon ve koltuklar yumuşak ışıkla destekleniyor, yüksek konfora şıklık kazandırılıyor.

Geniş iç hacim: Cupra araçlarının iç hacmi oldukça geniş ve konforlu. Marka gerek şoför alanı gerekse yolcu alanlarında geniş oturma özelliği bulunduğunu vurguluyor, rahat ve keyifli yolculuk deneyiminden bahsediyor.

Dijital donanım: Cupra araçlarının teknoloji gücü hayranlık uyandırıyor. Dijital gösterge panelinden ihtiyaç duyulan her bilgiye saniyeler içerisinde ulaşılabiliyor. Özel geliştirilen dijital ekran, keyifli yolculuklara zemin hazırlıyor.




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