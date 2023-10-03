CUPRA, elektrikli araçlarla ilgili dinamik algıyı değiştirecek bir modelin gelişini doğruladı. Cenevre Otomobil Fuarında tanıtılmasından bu yana, otomobil şık görünümü ve kimliğiyle övgü almaya devam ediyor. CUPRA, 2022'de satışlarını yüzde 93 oranında artırarak Avrupa’nın en hızlı büyüyen otomobil markası oldu. CUPRA'nın ikinci en popüler modeli CUPRA Born, 31 bin 400 adetle pazardaki ilk tam yılını kutladı. Kurulduğu 2018 yılından bu yana 300 bin adede yakın araç satışı gerçekleştiren CUPRA'nın güncel fiyat listesi de merak konusu. İşte

CUPRA Formentor, Leon, Ateca ekim ayı güncel fiyat listesi.