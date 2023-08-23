Honda Jazz 2023 Fiyat Listesi
Honda Jazz ne kadar yakar?
Honda Jazz, yakıt verimliliği ile de öne çıkmaktadır. Benzinli motorlu Jazz, 100 kilometrede ortalama 5,6 litre yakıt tüketmektedir. Jazz, güvenlik özellikleri ile de dikkat çekmektedir. ABS, ESP, EBD ve sürücü hava yastığı gibi güvenlik özellikleri standart olarak sunulmaktadır. Honda Jazz, sürüş deneyimi ile de beğeni kazanmaktadır. Jazz, hafif direksiyon simidi ve iyi yol tutuşu ile şehir içi ve şehir dışı sürüşlerde rahat bir sürüş deneyimi sunmaktadır.
Honda Jazz'ın özellikleri
- 1.5 litre benzinli motor
- 5,6 litre/100 km yakıt tüketimi
- ABS, ESP, EBD ve sürücü hava yastığı
- Hafif direksiyon simidi
- İyi yol tutuşu
- Kompakt boyutlar
- Geniş iç hacim
- Şehir içi ve şehir dışı sürüş için ideal
- Yakıt verimliliği
- Güvenlik özellikleri
Honda Jazz modelleri
- Jazz e:HEV
- City
- Type R
- Civic
- HR-V e:HEV
- Accord
- CR-V
Honda Jazz e:HEV fiyat listesi
1.5L i-MMD Hybrid Otomatik
Jazz Advance 1.390.000 TL
Honda CR-V fiyat listesi
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik
Elegance 2.097.500 TL
Executive 2.301.500 TL
Executive+ 2.477.000 TL
Honda Accord fiyat listesi
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik
Executive 2.089.500 TL
Executive+ 2.234.000 TL
Honda HR-V e:HEV fiyat listesi
1.5L e:HEV Hybrid Otomatik
- Elegance1.704.000 TL
- Advance1.760.500 TL
- Style1.879.000 TL
Honda Type R fiyat listesi
2.0L VTEC Turbo Benzin Manuel
Type R 3.744.500 TL
Honda Civic fiyat listesi
1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik
Elegance 1.573.000 TL
Executive+ 1.704.000 TL
Honda City fiyat listesi
1.5L VTEC Benzin Otomatik
Elegance 976.000 TL
Executive 1.004.000 TL
Jazz e:HEV özellikleri
1,5 litrelik motoru lityum iyon batarya ile birleştiren yeni nesil Honda e:HEV hibrit teknolojisi, dinamik bir sürüş deneyimi için tasarlandı. Kendini şarj eden hibrit güç-aktarma sistemi, elektrikli, hibrit veya benzinli olmak üzere üç sürüş modundan birini otomatik olarak seçiyor.
Elektrikli sürüş modu ilk hareket ânında üstün hızlanma sağlayarak sessiz ve %100 elektrikli bir deneyim sunuyor. Hibrit sürüş, yüksek verimli bir performans için benzinli ve
iki elektrik motoru birleştiriyor. Benzinli sürüş, daha yüksek hızı korumak için benzinli motoru kullanıyor ve daha sonra kullanmak üzere bataryada depolanan fazla enerjiyle elektrikli motorların şarj edilmesine yardımcı oluyor.