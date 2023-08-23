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Honda Jazz 2023 fiyat listesi ile teknik özellikleri!

Honda Jazz 2023 Hybrid fiyatları araç alacakların takibinde. Jazz, kompakt boyutları ve geniş iç hacmi ile dikkat çekmektedir. Bagaj hacmi 314 litreye kadar çıkabilen Jazz, küçük bir otomobil için oldukça fazla eşya taşıma kapasitesine sahiptir. Jazz e:HEV City, Type R, Civic, HR-V e:HEV, Accord ve CR-V modelleri mevcuttur.Peki Honda Jazz ne kadar? Honda Jazz Hybrid fiyatı, Honda Jazz'ın özellikleri.

11:32 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Honda Jazz 2023 Fiyat Listesi

Honda Jazz 2023 Fiyat Listesi

Honda Jazz
, Honda'nın 2001 yılından beri ürettiği küçük sınıf otomobildir. İlk olarak Japonya'da "Fit" adı altında piyasaya sürülen Jazz, daha sonra Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde de satışa sunulmuştur.

Honda Jazz ne kadar yakar?

Honda Jazz, yakıt verimliliği ile de öne çıkmaktadır. Benzinli motorlu Jazz, 100 kilometrede ortalama 5,6 litre yakıt tüketmektedir. Jazz, güvenlik özellikleri ile de dikkat çekmektedir. ABS, ESP, EBD ve sürücü hava yastığı gibi güvenlik özellikleri standart olarak sunulmaktadır. Honda Jazz, sürüş deneyimi ile de beğeni kazanmaktadır. Jazz, hafif direksiyon simidi ve iyi yol tutuşu ile şehir içi ve şehir dışı sürüşlerde rahat bir sürüş deneyimi sunmaktadır.

Honda Jazz'ın özellikleri

  • 1.5 litre benzinli motor
  • 5,6 litre/100 km yakıt tüketimi
  • ABS, ESP, EBD ve sürücü hava yastığı
  • Hafif direksiyon simidi
  • İyi yol tutuşu
  • Kompakt boyutlar
  • Geniş iç hacim
  • Şehir içi ve şehir dışı sürüş için ideal
  • Yakıt verimliliği
  • Güvenlik özellikleri

Honda Jazz modelleri

  1. Jazz e:HEV
  2. City
  3. Type R
  4. Civic
  5. HR-V e:HEV
  6. Accord
  7. CR-V

Honda Jazz e:HEV fiyat listesi

1.5L i-MMD Hybrid Otomatik

Jazz Advance 1.390.000 TL

Honda CR-V fiyat listesi

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik

Elegance 2.097.500 TL

Executive 2.301.500 TL

Executive+ 2.477.000 TL

Honda Accord fiyat listesi

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik

Executive 2.089.500 TL

Executive+ 2.234.000 TL

Honda HR-V e:HEV fiyat listesi

1.5L e:HEV Hybrid Otomatik

  • Elegance
    1.704.000 TL
  • Advance
    1.760.500 TL
  • Style
    1.879.000 TL

Honda Type R fiyat listesi

2.0L VTEC Turbo Benzin Manuel

Type R 3.744.500 TL

Honda Civic fiyat listesi

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik

Elegance 1.573.000 TL

Executive+ 1.704.000 TL

Honda City fiyat listesi

1.5L VTEC Benzin Otomatik

Elegance 976.000 TL

Executive 1.004.000 TL

Jazz e:HEV özellikleri

1,5 litrelik motoru lityum iyon batarya ile birleştiren yeni nesil Honda e:HEV hibrit teknolojisi, dinamik bir sürüş deneyimi için tasarlandı. Kendini şarj eden hibrit güç-aktarma sistemi, elektrikli, hibrit veya benzinli olmak üzere üç sürüş modundan birini otomatik olarak seçiyor.

Elektrikli sürüş modu ilk hareket ânında üstün hızlanma sağlayarak sessiz ve %100 elektrikli bir deneyim sunuyor. Hibrit sürüş, yüksek verimli bir performans için benzinli ve

iki elektrik motoru birleştiriyor. Benzinli sürüş, daha yüksek hızı korumak için benzinli motoru kullanıyor ve daha sonra kullanmak üzere bataryada depolanan fazla enerjiyle elektrikli motorların şarj edilmesine yardımcı oluyor.



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#Honda Jazz
#Honda Jazz E Hybrid
#Jazz e:HEV City
#Type R
#Civic
#HR-V e:HEV
#Accord
13 dakika önce
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