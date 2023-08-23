'Honda Civic sıfır fiyatı ne kadar?' sorusu tasarımı ve dayanıklılığı ile ülkemizde en çok tercih edilen araçlardan Honda Civic alacak birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Japon otomobil üreticisi Honda tarafından üretilen ve dünya genelinde popüler bir araç olan Civic sürüş keyfi, dayanıklılığı ve tasarımıyla geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşıyor. Hatchback, coupe ve station wagon gibi farklı karoser seçenekleri bulunan Honda Civic, otomobil pazarında rekabetçi bir konumda yer alıyor. Peki Honda Civic fiyatı ne kadar? İşte Ağustos 2023 güncel Honda Civic fiyatları.