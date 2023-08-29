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MG4 Fiyat Listesi- Elektrikli hatchback temel özellikleri

MG4, Çinli otomobil üreticisi MG'nin yeni bir elektrikli hatchback modelidir. 2022 yılında tanıtıldı ve 2023 yılında Türkiye'de satışa sunuldu. MG4, 150 kW'lık bir elektrik motoruyla donatılmıştır. Bu motor, MG4'ü 0'dan 100 km/s'ye 8,3 saniyede çıkarabilir. Peki MG4 Fiyatı ne kadar, MG4 electric Türkiye satış fiyatı kaç lira? İşte MG4 elektrikli hatchback temel özellikleri ve model-fiyat listesi.

15:10 . 29/08/2023 Tuesday
Yeni Şafak
MG4 fiyat listesi

MG4 fiyat listesi

MG4
, MG'nin Modüler Ölçeklendirilebilir Platform (MSP) üzerine inşa edilmiştir. Bu platform, MG4'e daha geniş bir iç mekan ve daha uzun bir dingil mesafesi sağlar.

MG4 elektrikli araba özellikleri

MG4, iki farklı batarya kapasitesi seçeneğiyle sunulmaktadır: 51 kWh ve 64 kWh. 51 kWh batarya ile MG4'ün şehir içi menzili 492 km, 64 kWh batarya ile ise 577 km'dir.

MG4, 150 kW'lık bir elektrik motoruyla donatılmıştır. Bu motor, MG4'ü 0'dan 100 km/s'ye 8,3 saniyede çıkarabilir.

MG4, standart olarak 7 yıl veya 150.000 km araç ve batarya garantisi ile birlikte geliyor.

Türkiye'de MG4'ün iki farklı donanım seviyesi sunulmaktadır: Comfort ve Luxury. Comfort versiyonu 969.000 TL'den, Luxury versiyonu ise 1.269.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

MG4'ün öne çıkan özellikleri
şunlardır:
  • Modüler Ölçeklendirilebilir Platform (MSP) üzerine inşa edilmiş
  • İki farklı batarya kapasitesi seçeneği
  • 150 kW'lık bir elektrik motoru
  • 0'dan 100 km/s'ye 8,3 saniyede hızlanma
  • 7 yıl veya 150.000 km araç ve batarya garantisi

MG4, Türkiye'de elektrikli otomobil pazarında önemli bir oyuncu olabilir. Geniş bir iç mekan, uzun menzil ve uygun fiyat gibi özellikleriyle MG4, tüketicilerin ilgisini çekme potansiyeline sahiptir.

MG4 Fiyat Listesi

MG4 ZS Comfort 1.5 MT Benzin 106 PS fiyatı
949.000 ₺
MG4 ZS Luxury 1.0T AT Benzin 111 PS fiyatı
1.119.000 ₺
MG4 ZS Luxury Plus 1.0 AT Benzin 111 PS fiyatı
1.179.000 ₺
MG4 HS Comfort 1.5T-GDI Benzin 162 PS fiyatı
1.339.000 ₺

MG4 Electric Fizzy Orange özellikleri

125 kW Comfort

350 km menzil

51kWsa batarya kapasitesi

Arkadan itişli sürüş

MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemi

Otomatik LED farlar

5 sürüş modu seçeneği

4 seviyeli Kinetik Enerji Geri Kazanım Sistemi

Otomatik klima

Kumaş koltuklar

6 yöne ayarlanabilir sürücü koltuğu

4 Yöne ayarlanabilir çok fonksiyonlu direksiyon simidi

V2L araçtan araca şarj fonksiyonu

16'' siyah kapaklı çelik jantlar

MG4 Electric Surfing Blue teknik özellikleri

  1. 150 kW Luxury
  2. 435 km menzil
  3. 64kWsa batarya kapasitesi
  4. Arkadan itişli sürüş
  5. MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemi
  6. PU deri ve kumaş koltuklar
  7. Elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu
  8. Isıtmalı ön koltuklar
  9. Direksiyon ısıtma
  10. 360° kamera
  11. Aktif ön ızgara
  12. Isı pompalı klima
  13. Kablosuz telefon şarjı
  14. V2L araçtan araca şarj fonksiyonu
  15. 17'' alaşım jantlar ve çift renkli jant kapakları
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