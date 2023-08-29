MG4 fiyat listesi
MG4 elektrikli araba özellikleri
MG4, iki farklı batarya kapasitesi seçeneğiyle sunulmaktadır: 51 kWh ve 64 kWh. 51 kWh batarya ile MG4'ün şehir içi menzili 492 km, 64 kWh batarya ile ise 577 km'dir.
MG4, 150 kW'lık bir elektrik motoruyla donatılmıştır. Bu motor, MG4'ü 0'dan 100 km/s'ye 8,3 saniyede çıkarabilir.
MG4, standart olarak 7 yıl veya 150.000 km araç ve batarya garantisi ile birlikte geliyor.
Türkiye'de MG4'ün iki farklı donanım seviyesi sunulmaktadır: Comfort ve Luxury. Comfort versiyonu 969.000 TL'den, Luxury versiyonu ise 1.269.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
- Modüler Ölçeklendirilebilir Platform (MSP) üzerine inşa edilmiş
- İki farklı batarya kapasitesi seçeneği
- 150 kW'lık bir elektrik motoru
- 0'dan 100 km/s'ye 8,3 saniyede hızlanma
- 7 yıl veya 150.000 km araç ve batarya garantisi
MG4, Türkiye'de elektrikli otomobil pazarında önemli bir oyuncu olabilir. Geniş bir iç mekan, uzun menzil ve uygun fiyat gibi özellikleriyle MG4, tüketicilerin ilgisini çekme potansiyeline sahiptir.
MG4 Fiyat Listesi
MG4 Electric Fizzy Orange özellikleri
125 kW Comfort
350 km menzil
51kWsa batarya kapasitesi
Arkadan itişli sürüş
MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemi
Otomatik LED farlar
5 sürüş modu seçeneği
4 seviyeli Kinetik Enerji Geri Kazanım Sistemi
Otomatik klima
Kumaş koltuklar
6 yöne ayarlanabilir sürücü koltuğu
4 Yöne ayarlanabilir çok fonksiyonlu direksiyon simidi
V2L araçtan araca şarj fonksiyonu
16'' siyah kapaklı çelik jantlar
MG4 Electric Surfing Blue teknik özellikleri
- 150 kW Luxury
- 435 km menzil
- 64kWsa batarya kapasitesi
- Arkadan itişli sürüş
- MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemi
- PU deri ve kumaş koltuklar
- Elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu
- Isıtmalı ön koltuklar
- Direksiyon ısıtma
- 360° kamera
- Aktif ön ızgara
- Isı pompalı klima
- Kablosuz telefon şarjı
- V2L araçtan araca şarj fonksiyonu
- 17'' alaşım jantlar ve çift renkli jant kapakları