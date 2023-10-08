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Volvo XC40 özellikleri ve güncel fiyat listesi

Volvo XC40, Volvo Cars tarafından üretilen bir kompakt crossover SUV'dur. Volvo V40, Amerikalı Chris Benjamin tarafından P1800 ve C30 modellerinden ilham alınarak V şeklinde kaput, geniş omuz çizgisi ve aerodinamik formda tasarlanmıştır. XC40, 2.0 litrelik dört silindirli benzinli veya dizel motorla sunulmaktadır. Ayrıca, 2.0 litrelik dört silindirli benzinli motorla çalışan bir hibrit versiyonu da mevcuttur. Volvo ekim ayı sıfır fiyatları ne kadar? İşte SUV, Estate, Sedan Volvo XC40, XC60, XC90 güncel fiyat listesi.

10:44 . 8/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Volvo modelleri özellikleri fiyatı

Volvo modelleri özellikleri fiyatı

Volvo V40
, İsveçli otomobil üreticisi Volvo tarafından 2012 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılmış ve 2013 yılında piyasaya sürülmüş olan alt orta sınıf otomobil. Volvo V40, Amerikalı Chris Benjamin tarafından P1800 ve C30 modellerinden ilham alınarak V şeklinde kaput, geniş omuz çizgisi ve aerodinamik formda tasarlanmıştır. Bu model aynı zamanda C30, S40, V50 ve C70 modelleri tarafından da kullanılan Ford C1 platformu üzerine inşa edilmiştir.

Volvo V40 Teknik Özellikler

Yeni nesil elektrikli güç aktarma sistemleri XC40 Recharge'ınızın kapasitesini artırarak daha uzun menzil ve daha hızlı DC şarj olanağı sağlar.

XC40 Recharge, sizi performans ve sorumlu sürüş arasında seçim yapmaya zorlamaz. Sadece koltuğunuza oturun, vitesi seçin ve tek pedalla sürüşün rahatlığı ile sıfır egzoz emisyonunun keyfini çıkarın.

Volvo XC40 Recharge, tek veya çift motorlu güç aktarma sistemiyle sunulur. Arkadan itişli tek motorlu güç aktarma sistemi, otomobilin gücünü ve çevikliğini artırarak daha keyifli bir sürüş deneyimi sağlar.

  • 499 km'ye kadar Elektrikli menzil 4,8 s Hızlanma (0-100 km/s)
  • 408 hp Güç
  • 34 dk. Hızlı şarj %10-%80
  • Bütün özellikler ve model ayrıntıları
  • Koltuklar 5
  • Ön / arka baş mesafesi 1030 mm / 994 mm
  • Yükleme Kapasitesi 419 l
  • Uzunluk 4440 mm
  • Genişlik 1863 mm
  • Yükseklik 1647 mm
  • Maksimum çekiş kapasitesi 1800 kg
  • Elektrik enerjisi tüketimi 17,6 kWsa./100 km

Volvo SUV, Estate, Sedan XC40, XC60, XC90 güncel fiyat listesi




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