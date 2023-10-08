Volvo V40

, İsveçli otomobil üreticisi Volvo tarafından 2012 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılmış ve 2013 yılında piyasaya sürülmüş olan alt orta sınıf otomobil. Volvo V40, Amerikalı Chris Benjamin tarafından P1800 ve C30 modellerinden ilham alınarak V şeklinde kaput, geniş omuz çizgisi ve aerodinamik formda tasarlanmıştır. Bu model aynı zamanda C30, S40, V50 ve C70 modelleri tarafından da kullanılan Ford C1 platformu üzerine inşa edilmiştir.