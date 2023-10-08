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Volvo V40 Teknik Özellikler
Yeni nesil elektrikli güç aktarma sistemleri XC40 Recharge'ınızın kapasitesini artırarak daha uzun menzil ve daha hızlı DC şarj olanağı sağlar.
XC40 Recharge, sizi performans ve sorumlu sürüş arasında seçim yapmaya zorlamaz. Sadece koltuğunuza oturun, vitesi seçin ve tek pedalla sürüşün rahatlığı ile sıfır egzoz emisyonunun keyfini çıkarın.
Volvo XC40 Recharge, tek veya çift motorlu güç aktarma sistemiyle sunulur. Arkadan itişli tek motorlu güç aktarma sistemi, otomobilin gücünü ve çevikliğini artırarak daha keyifli bir sürüş deneyimi sağlar.
- 499 km'ye kadar Elektrikli menzil 4,8 s Hızlanma (0-100 km/s)
- 408 hp Güç
- 34 dk. Hızlı şarj %10-%80
- Bütün özellikler ve model ayrıntıları
- Koltuklar 5
- Ön / arka baş mesafesi 1030 mm / 994 mm
- Yükleme Kapasitesi 419 l
- Uzunluk 4440 mm
- Genişlik 1863 mm
- Yükseklik 1647 mm
- Maksimum çekiş kapasitesi 1800 kg
- Elektrik enerjisi tüketimi 17,6 kWsa./100 km