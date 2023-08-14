Renault Austral E-Tech fiyatı teknik özellikleri
Şık, verimli ve pratik bir SUV arıyorsanız, Yeni Renault Austral E-Tech tam hibrit harika bir seçenek. Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun üç donanım seviyesinde mevcuttur ve sürüş deneyiminizi rahat ve keyifli hale getirecek bir dizi özelliğe sahiptir.
Renault Austral E-Tech ne zaman satışa çıkıyor?
Yeni Renault Austral, 200 hp E-Tech full hybrid motoruyla Türkiye’de ağustos ayında yola çıkıyor.
E-tech full hybrid ile %40'a varan yakıt tasarrufu sağlayın. 130 km/sa hıza kadar elektrik ile sessiz sürüş keyfini çıkarın. Şehir içi sürüşün %80’ini elektrikli modda yapın. Batarya, yavaşladığınızda ve frene bastığınızda kendiliğinden şarj olur, bu sayede aracı şarja takmanıza gerek kalmaz. turbo benzinli motoru, yeni elektrikli motor, lityum-iyon batarya ve akıllı multimode vites kutusu ile birleştirir.
Yeni Renault Austral E-Tech full hybrid'in bazı temel özellikleri
- 200 hp E-Tech tam hibrit aktarma organı
- Şehir içi sürüşte %80'e varan elektrikli menzil
- Sadece 105 g/km CO2 emisyonu
- 12,3 inçlik dijital gösterge paneli
- 9,3 inç dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi
- Eller serbest elektrikli bagaj kapağı
- Panoramik açılır tavan
- bose ses sistemi
- Isıtmalı direksiyon
- Kablosuz şarj pedi
- 20 inç alaşım jantlar
- Baş üstü ekranı
- Eller serbest park sistemi
Renault Austral Güncel Kampanyalı Fiyat Listesi
Benzin - Otomatik
2023 Model
Fiyat 1.700.000 ₺
Benzin-Elektrik - Otomatik
2023 Model
Fiyat 1.926.000 ₺
Benzin - Otomatik
2023 Model
Fiyat 1.706.000 ₺