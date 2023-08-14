Renault Megane, Clio’dan sonra Türkiye’de en çok tercih edilen araçlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Şık tasarımı, konforlu iç mekanı, geniş bagaj hacmi ve teknolojik özellikleriyle öne çıkan Reno Megane, ayrıca güvenlik özellikleri, yakıt verimliliği ve performansıyla da dikkat çekiyor. Renault Megane almak isteyen birçok vatandaş 2023 Renault Megane güncel fiyat listesini araştırıyor. Peki, Renault Megane fiyatı ne kadar? İşte 2023 Renault Megane güncel fiyat listesi.