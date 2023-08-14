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Renault'un yeni model yollara çıkıyor! Austral E-Tech teknik özellikleri

Renault Austral, 200 hp E-Tech full hybrid motoruyle göz dolduruyor. Yeni Renault Austral, 200 hp E-Tech ağustos ayında Türkiye’de yollara çıkıyor. Austral E-Tech full hybrid’de 96 kW güç ve 205 Nm tork üreten yeni 1,2 litre 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motor kullanılıyor. İşte Yeni Renault Austral E-Tech full hybrid'in bazı temel özellikleri.

15:43 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Renault Austral E-Tech fiyatı teknik özellikleri

Renault Austral E-Tech fiyatı teknik özellikleri

Şık, verimli ve pratik bir SUV arıyorsanız, Yeni Renault Austral E-Tech tam hibrit harika bir seçenek. Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun üç donanım seviyesinde mevcuttur ve sürüş deneyiminizi rahat ve keyifli hale getirecek bir dizi özelliğe sahiptir.

Renault Austral E-Tech ne zaman satışa çıkıyor?

Yeni Renault Austral, 200 hp E-Tech full hybrid motoruyla Türkiye’de ağustos ayında yola çıkıyor.

E-tech full hybrid ile %40'a varan yakıt tasarrufu sağlayın. 130 km/sa hıza kadar elektrik ile sessiz sürüş keyfini çıkarın. Şehir içi sürüşün %80’ini elektrikli modda yapın. Batarya, yavaşladığınızda ve frene bastığınızda kendiliğinden şarj olur, bu sayede aracı şarja takmanıza gerek kalmaz. turbo benzinli motoru, yeni elektrikli motor, lityum-iyon batarya ve akıllı multimode vites kutusu ile birleştirir.

Yeni Renault Austral E-Tech full hybrid'in bazı temel özellikleri

  • 200 hp E-Tech tam hibrit aktarma organı
  • Şehir içi sürüşte %80'e varan elektrikli menzil
  • Sadece 105 g/km CO2 emisyonu
  • 12,3 inçlik dijital gösterge paneli
  • 9,3 inç dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi
  • Eller serbest elektrikli bagaj kapağı
  • Panoramik açılır tavan
  • bose ses sistemi
  • Isıtmalı direksiyon
  • Kablosuz şarj pedi
  • 20 inç alaşım jantlar
  • Baş üstü ekranı
  • Eller serbest park sistemi

Renault Austral Güncel Kampanyalı Fiyat Listesi

Austral techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto

Benzin - Otomatik

2023 Model

Fiyat 1.700.000 ₺

Austral techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp

Benzin-Elektrik - Otomatik

2023 Model

Fiyat 1.926.000 ₺

Austral techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto

Benzin - Otomatik

2023 Model

Fiyat 1.706.000 ₺

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