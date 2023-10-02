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Volkswagen Ekim 2023 Fiyat Listesi Açıklandı

Volkswagen, Almanya merkezli bir otomotiv şirketidir. Şirket, 1937 yılında kurulmuş olup günümüzde dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden biridir. Volkswagen otomobilleri, dayanıklılıkları, konforlu sürüş deneyimleri ve modern teknolojileriyle öne çıkmaktadır. Şirketin Türkiye'de farklı segmentlerde çok sayıda modeli satışa sunulmaktadır. Volkswagen'ın en popüler modelleri arasında Golf, Polo, Tiguan, Passat, Arteon gelmekte. Peki Volkswagen fiyatı ne kadar? İşte Volkswagen model model güncel fiyat listesi

16:06 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Volkswagen modelleri ve fiyat listesi

Volkswagen modelleri ve fiyat listesi

Volkswagen otomobilleri, dayanıklılıkları, konforlu sürüş deneyimleri ve modern teknolojileriyle öne çıkmaktadır. Volkswagen, ayrıca elektrikli otomobiller alanında da öncü bir markadır. Şirket, 2025 yılına kadar tüm modellerini elektrikli veya hibrit olarak sunmayı planlamaktadır.Volkswagen otomobilleri, Türkiye'de de oldukça popülerdir. Şirketin Türkiye'de farklı segmentlerde çok sayıda modeli satışa sunulmaktadır. Volkswagen otomobilleri, cazip fiyat seçenekleri ve zengin donanımlarıyla sürücülerin ilgisini çekmektedir.

Volkswagen modelleri

Volkswagen'ın en popüler modelleri arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

Golf: B
-segment hatchback. Golf, Volkswagen'ın en ikonik modeli olup dünyanın en çok satan otomobillerinden biridir.
Polo
: B-segment hatchback. Polo, Golf'ün küçük kardeşi olup şehirde rahatça dolaşmak için ideal bir otomobildir.
Tiguan
: C-segment SUV. Tiguan, Volkswagen'ın en popüler SUV modeli olup geniş iç hacmi ve konforlu sürüş deneyimiyle öne çıkmaktadır.
Passat
: D-segment sedan. Passat, Volkswagen'ın en çok satan sedan modeli olup geniş iç hacmi ve konforlu sürüş deneyimiyle öne çıkmaktadır.
Arteon
: D-segment liftback. Arteon, Volkswagen'ın en yeni sedan modeli olup şık tasarımı ve sportif sürüş deneyimiyle öne çıkmaktadır.

Volkswagen Fiyat Listesi

Tüm Volkswagen modellerinin, Trafik Sigortası hariç tavsiye edilen anahtar teslim sıfır araç fiyat listeleri için bu sayfayı inceleyebilirsiniz. Bu sayfada verilen sıfır araç fiyatları üzerine, sadece Volkswagen Yetkili Satıcılarında uygulanan güncel kampanya ve indirimler hakkında bilgi sahibi olmak için “Kampanyalar” sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Polo fiyat listesi

T-Cross fiyat listesi

Golf fiyat listesi

Golf R fiyat listesi

Passat Alltrack fiyat listesi

Passat Variant fiyat listesi

T Roc fiyat listesi

Taigo fiyat listesi

Tiguan Allspace fiyat listesi

Tiguan fiyat listesi

Touareg fiyat listesi

Şimdiye kadar üretilen Volkswagen modelleri

Amarok

CC

Caddy

Caravelle

Crafter

EOS

Fox

Golf

Golf Sportsvan

Golf Plus

Golf Variant

Jetta

Multivan

New Beetle

New Beetle Convertible

Passat

Passat Variant

Phaeton

Polo

Scirocco

Sharan

Touran

Tiguan

Tiguan Allspace

Volkswagen Tiguan I

Touareg

Transporter

T-Roc

Up

Taigo

T-Cross


#Volkswagen fiyat listesi
#Golf
#Polo
#Tiguan
#Passat
#Arteon
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