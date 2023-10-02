Renault Megane, Clio, Taliant ve Captur Ekim ayı fiyat listesi, sıfır araba alacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Fransız otomobil üreticisi Renault, ülkemizden en çok satan araba modelleri arasında yer alıyor. Donanım, tasarım ve sürüş keyfi ile öne çıkan Renault model araçlar sadece Türkiye’de değil dünya otomobil pazarında da kendini kanıtlamış ve satış rekorları kırmıştır. Peki Renault ekim ayı sıfır fiyatları ne kadar? İşte Renault Megane, Clio, Taliant ve Captur güncel fiyat listesi.