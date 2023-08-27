Citroen C3 2023 Fiyat Listesi
Citroen C3
Beş kapılı hatchback gövde tarzında üretilirken , ilk nesil aynı zamanda C3 Pluriel adı verilen iki kapılı dönüştürülebilir versiyonda da üretiliyor. İkinci nesille benzer tasarıma sahip, birinci sınıf bir model olarak pazarlanan üç kapılı bir hatchback, DS3 olarak mevcuttu.
C3'ün mini MPV versiyonu Temmuz 2008'de duyuruldu, C3 Picasso adı verildi ve 2008 Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. Güney Amerika'da C3 Aircross adı verilen mini SUV versiyonu yalnızca yerel olarak üretilip pazarlandı. Ekim 2014'te Citroën C3, premium otomobil DS 3 ile en verimli küçük otomobiller ödülüne layık görüldü.
Eylül 2021'de, Hindistan ve Güney Amerika pazarları için CC21 dahili kod adını taşıyan C3 isim plakasına sahip ayrı bir model tanıtıldı. Citroen CEO'su Vincent Cobée, tanıtımı sırasında "C3"ün dünya çapındaki tüm Citroën B segmenti hatchback'lerin ticari adı olduğundan bahsetti.
Citroen C3 Fiyat Listesi
Citroen C3'ün temel özellikleri neler?
C3, kayan dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi, 7 inçlik dijital gösterge paneli, geri vites park kamerası ve hız sabitleyici gibi bir dizi özellikle birlikte geliyor. Ayrıca çift hava yastığı, EBD'li ABS ve ESP gibi bir dizi güvenlik özelliğine de sahip.
- Boyutlar: 3990mm x 1740mm x 1470mm
- Motor: 1,2L doğal emişli benzin / 1,2L turboşarjlı benzin
- Güç: 82 bg / 110 bg
- Tork: 115 Nm / 190 Nm
- Şanzıman: 5 ileri manuel / 6 ileri otomatik
- Yakıt verimliliği: 19,8 kmpl (Benzinli) / 19,0 kmpl (Turbo)
Citroen C3'ün avantajları
- Şık tasarım
- Geniş ve konforlu iç mekan
- Zengin özelliklere sahip bilgi-eğlence sistemi
- Güvenlik özelliklerinin uzun listesi
- Uygun Fiyat
Citroen C3 cok yakar mı?
Aracın en iddialı olduğu noktalardan birisi ise yakıt tüketimi. Şehir dışı 3,2 ve şehir içi 4,3 litrelik yakıt tüketimi sunan model.
Citroen C3 elektrikli mi?
Citroen'in e-C3 modeli, tamamen elektrikli bir platform üzerine inşa edilen ve benzinli motor seçeneği sunmayan bir araç.