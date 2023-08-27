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Citroen Fiyat Listesi-Citroën C3'ün temel özellikleri

Citroen C3 güncel fiyat listesi bu modeli almak isteyenlerce merak ediliyor. Citroën C3, Citroën tarafından 2002 yılından bu yana üretilen bir küçük sınıf otomobil modelidir. Araç, Citroën Saxo'nun yerini almış olup günümüzde üçüncü nesli üretilmektedir. Citroen C3, konforlu ve pratik bir sürüş deneyimi sunan, şık ve zengin özelliklere sahip bir hatchbacktir. Peki Citroen C3 Fiyatı ne kadar, Citroen C3 Türkiye satış fiyatı kaç lira? İşte Citroen C3'ün temel özellikleri.

13:37 . 27/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Citroen C3 2023 Fiyat Listesi

Citroen C3 2023 Fiyat Listesi

Citroën C3
, Nisan 2002'den bu yana Citroën tarafından üretilen bir süper mini otomobildir (B segmenti ). Model serisinde Citroën Saxo'nun yerini almıştır ve şu anda üçüncü neslindedir. Üçüncü nesil model Haziran 2016'da görücüye çıktı ve Ocak 2017'de satışa sunuldu. C3, 82 bg ve 115 Nm tork üreten 1,2 litrelik doğal emişli benzinli motorla çalışıyor. 5 vitesli manuel şanzımanla sunulmaktadır. C3 ayrıca 110 bg ve 190 Nm tork üreten 1.2 litrelik turboşarjlı benzinli motora sahip. 6 vitesli otomatik şanzımanla sunulmaktadır.

Citroen C3

Beş kapılı hatchback gövde tarzında üretilirken , ilk nesil aynı zamanda C3 Pluriel adı verilen iki kapılı dönüştürülebilir versiyonda da üretiliyor. İkinci nesille benzer tasarıma sahip, birinci sınıf bir model olarak pazarlanan üç kapılı bir hatchback, DS3 olarak mevcuttu.

C3'ün mini MPV versiyonu Temmuz 2008'de duyuruldu, C3 Picasso adı verildi ve 2008 Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. Güney Amerika'da C3 Aircross adı verilen mini SUV versiyonu yalnızca yerel olarak üretilip pazarlandı. Ekim 2014'te Citroën C3, premium otomobil DS 3 ile en verimli küçük otomobiller ödülüne layık görüldü.

Eylül 2021'de, Hindistan ve Güney Amerika pazarları için CC21 dahili kod adını taşıyan C3 isim plakasına sahip ayrı bir model tanıtıldı. Citroen CEO'su Vincent Cobée, tanıtımı sırasında "C3"ün dünya çapındaki tüm Citroën B segmenti hatchback'lerin ticari adı olduğundan bahsetti.

Citroen C3 Fiyat Listesi

Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel 2023 fiyatı
809.900 TL
Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold fiyatı
943.800 TL
Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Shine fiyatı
994.600 TL
Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 ELLE fiyatı
2023 1.025.000 TL

Citroen C3'ün temel özellikleri neler?

C3, kayan dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi, 7 inçlik dijital gösterge paneli, geri vites park kamerası ve hız sabitleyici gibi bir dizi özellikle birlikte geliyor. Ayrıca çift hava yastığı, EBD'li ABS ve ESP gibi bir dizi güvenlik özelliğine de sahip.

  1. Boyutlar: 3990mm x 1740mm x 1470mm
  2. Motor: 1,2L doğal emişli benzin / 1,2L turboşarjlı benzin
  3. Güç: 82 bg / 110 bg
  4. Tork: 115 Nm / 190 Nm
  5. Şanzıman: 5 ileri manuel / 6 ileri otomatik
  6. Yakıt verimliliği: 19,8 kmpl (Benzinli) / 19,0 kmpl (Turbo)

Citroen C3'ün avantajları

  • Şık tasarım
  • Geniş ve konforlu iç mekan
  • Zengin özelliklere sahip bilgi-eğlence sistemi
  • Güvenlik özelliklerinin uzun listesi
  • Uygun Fiyat

Citroen C3 cok yakar mı?

Aracın en iddialı olduğu noktalardan birisi ise yakıt tüketimi. Şehir dışı 3,2 ve şehir içi 4,3 litrelik yakıt tüketimi sunan model.

Citroen C3 elektrikli mi?

Citroen'in e-C3 modeli, tamamen elektrikli bir platform üzerine inşa edilen ve benzinli motor seçeneği sunmayan bir araç.

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#Citroen C3 özellikleri
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