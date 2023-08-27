Citroen, şubat ayında da sunulan avantajlı kampanyalarla yeni bir otomobil ve hafif ticari araç almak isteyen kullanıcıları bekliyor. Kompakt sınıfta 4 kapılı otomobil ve SUV modellerine alternatif yeni C4 X, otomatik şanzımanlı tüm versiyonları için 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faiz kredi veya 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz fırsatıyla sunuluyor. Peki Citroen C4 X ve e-C X fiyatı ne kadar? Hangi araçlarda sıfır faiz imkanı var? İşte detaylar.