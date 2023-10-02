SEAT Leon, İbiza, Arona, Ateca Fiyat Listesi
SEAT otomobilleri, dinamik tasarımları, sportif sürüş deneyimleri ve modern teknolojileriyle öne çıkmaktadır. SEAT, ayrıca elektrikli otomobiller alanında da yatırım yapmaktadır. Şirket, 2025 yılına kadar tüm modellerini elektrikli veya hibrit olarak sunmayı planlamaktadır.
SEAT otomobilleri, Türkiye'de de oldukça popülerdir. Şirketin Türkiye'de farklı segmentlerde çok sayıda modeli satışa sunulmaktadır. SEAT otomobilleri, cazip fiyat seçenekleri ve zengin donanımlarıyla sürücülerin ilgisini çekmektedir. SEAT, ayrıca Türkiye'de 400'den fazla satış ve servis noktasıyla hizmet vermektedir.
SEAT modelleri ve teknik özellikleri
Elbette, işte SEAT'ın en popüler modellerinden bazıları:
2023 Model Yılı Fiyat Listesi SEAT Ibiza
- 1.0 Evo 80 HP Style Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 850.000 ₺
- 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.020.000 ₺
- 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.190.000 ₺
Arona Fiyat Listesi 2023
- SEAT Arona1.0 EcoTSI 95 HP Style Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.025.000 ₺
- 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.140.000 ₺
- 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.200.000 ₺
SEAT Leon 2023 Fiyat Listesi
- 1.0 eTSI 110 HP DSG Style Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.310.000 ₺
- 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.470.000 ₺, Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.426.100 ₺
2023 Model Yılı Fiyat Listesi (SEAT Ateca)
- 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.595.000 ₺
- 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.660.000 ₺
2023 Model Yılı Fiyat Listesi (SEAT Tarraco)
- 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience - 7 Koltuklu Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.980.000 ₺
- 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 7 Koltuklu Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 2.070.000 ₺