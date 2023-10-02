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SEAT Leon, İbiza, Arona, Ateca Ekim ayı güncel fiyat listesi - 2023

SEAT, İspanya merkezli bir otomotiv şirketidir. Şirket, 1950 yılında kurulmuş olup günümüzde Volkswagen AG'nin yan kuruluşudur. SEAT, hatchback, sedan, SUV ve elektrikli otomobiller üretmektedir. SEAT modelleri Arona, Leon, Ateca ve Tarraco yer almakta. SEAT fiyat listesi ekim ayının girmesiyle birlikte güncellendi. İşte model model SEAT fiyatları.

17:13 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
SEAT Leon, İbiza, Arona, Ateca Fiyat Listesi

SEAT Leon, İbiza, Arona, Ateca Fiyat Listesi

SEAT otomobilleri, dinamik tasarımları, sportif sürüş deneyimleri ve modern teknolojileriyle öne çıkmaktadır. SEAT, ayrıca elektrikli otomobiller alanında da yatırım yapmaktadır. Şirket, 2025 yılına kadar tüm modellerini elektrikli veya hibrit olarak sunmayı planlamaktadır.

SEAT otomobilleri, Türkiye'de de oldukça popülerdir. Şirketin Türkiye'de farklı segmentlerde çok sayıda modeli satışa sunulmaktadır. SEAT otomobilleri, cazip fiyat seçenekleri ve zengin donanımlarıyla sürücülerin ilgisini çekmektedir. SEAT, ayrıca Türkiye'de 400'den fazla satış ve servis noktasıyla hizmet vermektedir.

SEAT modelleri ve teknik özellikleri

Elbette, işte SEAT'ın en popüler modellerinden bazıları:

Ibiza
: Küçük sınıf hatchback. Ibiza, şehirde rahatça dolaşmak için ideal olan kompakt bir otomobildir. Dinamik tasarımı ve sportif sürüş deneyimiyle öne çıkmaktadır.
Arona
: B-SUV. Arona, SEAT'ın en yeni SUV modeli. Modern tasarımı ve geniş iç hacmi ile dikkat çekmektedir. Şehir içinde ve dışında rahatça kullanılabilen bir otomobildir.
Leon
: Orta sınıf hatchback ve sedan. Leon, SEAT'ın en çok satan modeli. Dinamik tasarımı, sportif sürüş deneyimi ve geniş iç hacmi ile öne çıkmaktadır.
Ateca
: C-SUV. Ateca, SEAT'ın en popüler SUV modeli. Geniş iç hacmi ve konforlu sürüş deneyimiyle öne çıkmaktadır. Şehir içinde ve dışında rahatça kullanılabilen bir otomobildir.
Tarraco
: D-SUV. Tarraco, SEAT'ın en büyük SUV modeli. Geniş iç hacmi ve konforlu sürüş deneyimiyle öne çıkmaktadır. Aileler için ideal bir otomobildir.

2023 Model Yılı Fiyat Listesi SEAT Ibiza

  1. 1.0 Evo 80 HP Style Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 850.000 ₺
  2. 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.020.000 ₺
  3. 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.190.000 ₺

Arona Fiyat Listesi 2023

  1. SEAT Arona1.0 EcoTSI 95 HP Style Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.025.000 ₺
  2. 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.140.000 ₺
  3. 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.200.000 ₺

SEAT Leon 2023 Fiyat Listesi

  1. 1.0 eTSI 110 HP DSG Style Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.310.000 ₺
  2. 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.470.000 ₺, Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.426.100 ₺

2023 Model Yılı Fiyat Listesi (SEAT Ateca)

  1. 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.595.000 ₺
  2. 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.660.000 ₺

2023 Model Yılı Fiyat Listesi (SEAT Tarraco)

  1. 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience - 7 Koltuklu Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.980.000 ₺
  2. 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 7 Koltuklu Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 2.070.000 ₺

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SEAT Leon, İbiza, Arona, Ateca Ekim ayı güncel fiyat listesi - 2023