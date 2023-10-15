DACIA FİYAT LİSTESİ Dacia Spring 2023 fiyat listesi!
Dacia Spring, 45 hp ve 125 Nm tork üreten 45 HP (33 kW) elektrik motoruyla çalışıyor. Bu, Spring'e tek şarjla 225 km'ye kadar menzil sağlar. Spring, %0-80: 56 dakikada %0'dan %100'e kadar şarj edilebilir.
Dacia Spring Öne Çıkan Özellikler
Dacia Spring, Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili ünvanını elinde bulunduruyor.
Dacia'nın ucuz elektrikli SUV otomobili Çin'de üretiliyor.
Dacia Spring Avrupa fiyatı 17.890 avro seviyesinde. Türkiye fiyatı 2022 yılında açıklanacak.
Dacia, 2021'de sadece Avrupa'da yaklaşık 50 bin elektrikli Spring sattı.
Dacia Spring, tek şarjla 225 kilometre gidebiliyor. Menzil şehir içi trafikte 290 kilometreye kadar çıkıyor.
Dacia Spring 2023 Model fiyatı
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Extreme Electric 65 bg 969.000 ₺
Opsiyonlar
Extreme Yedek Lastik 5.500 ₺
Mod 2 Ev Tipi Şarj Kablosu (AC) 16.000 ₺