Volvo XC40, Volvo Cars tarafından üretilen bir kompakt crossover SUV'dur. Volvo V40, Amerikalı Chris Benjamin tarafından P1800 ve C30 modellerinden ilham alınarak V şeklinde kaput, geniş omuz çizgisi ve aerodinamik formda tasarlanmıştır. XC40, 2.0 litrelik dört silindirli benzinli veya dizel motorla sunulmaktadır. Ayrıca, 2.0 litrelik dört silindirli benzinli motorla çalışan bir hibrit versiyonu da mevcuttur. Volvo ekim ayı sıfır fiyatları ne kadar? İşte SUV, Estate, Sedan Volvo XC40, XC60, XC90 güncel fiyat listesi.