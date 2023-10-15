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Dacia Spring özellikleri ile göz dolduruyor: İşte güncel fiyat listesi

Dacia Spring, ilk kez 2021 yılında tanıtılan tamamen elektrikli bir şehir otomobilidir. Piyasadaki en uygun fiyatlı elektrikli otomobil olup, kısa sürede Avrupa'nın en popüler elektrikli otomobillerinden biri haline gelmiştir. 5-kapılı hatchback gövde tipi, 27.4 kWh Li-ion aküye sahip olan Dacia Spring’in özellikleri göz dolduruyor. Peki Dacia Spring fiyatı ne kadar? İşte Dacia Spring 2023 fiyat listesi.

16:49 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
DACIA FİYAT LİSTESİ Dacia Spring 2023 fiyat listesi!

DACIA FİYAT LİSTESİ Dacia Spring 2023 fiyat listesi!

Dacia Spring, 45 hp ve 125 Nm tork üreten 45 HP (33 kW) elektrik motoruyla çalışıyor. Bu, Spring'e tek şarjla 225 km'ye kadar menzil sağlar. Spring, %0-80: 56 dakikada %0'dan %100'e kadar şarj edilebilir.

Dacia Spring Öne Çıkan Özellikler

Dacia Spring, Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili ünvanını elinde bulunduruyor.

Dacia'nın ucuz elektrikli SUV otomobili Çin'de üretiliyor.

Dacia Spring Avrupa fiyatı 17.890 avro seviyesinde. Türkiye fiyatı 2022 yılında açıklanacak.

Dacia, 2021'de sadece Avrupa'da yaklaşık 50 bin elektrikli Spring sattı.

Dacia Spring, tek şarjla 225 kilometre gidebiliyor. Menzil şehir içi trafikte 290 kilometreye kadar çıkıyor.

Dacia Spring 2023 Model fiyatı

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Extreme Electric 65 bg 969.000 ₺

Opsiyonlar

Extreme Yedek Lastik 5.500 ₺

Mod 2 Ev Tipi Şarj Kablosu (AC) 16.000 ₺



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#Dacia Spring
#Dacia Spring fiyat listesi
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