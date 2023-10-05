Renault Zoe güncel fiyat listesi

Renault Zoe, Renault tarafından 2012 yılından bu yana üretilen bir küçük sınıf elektrikli otomobil modelidir. Araç, 2006, 2009 ve 2010 yıllarında bir konsept olarak tanıtılmış olup üretime modeli ise 2012 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılmıştır.

Zoe, 2015 ve 2016 yıllarında olmak üzere iki yıl boyunca dünyanın en çok satan on elektrikli otomobil arasında yer aldı.

Renault Zoe kaç beygir güce sahiptir?

22 kWh lityum-iyon bataryası olan bu araç, 88 beygirlik elektrik motoruyla yaklaşık 100 kilometre menzili vardır. Bu düşük menzili sebebiyle Zoe bir şehir arabasıdır.

Renault Zoe şarj süresi kaç dakika?

Şarj olma süresi 30 dakika ile 9 saat arasında değişmektedir. Hızlı şarj girişi bulunmamakta olup araç sadece AC şarj girişiyle şarj edilebilmektedir.

Zoe, standart olarak ABS fren sistemi, ESP, ASR ve yokuş kalkış desteği gibi güvenlik özelliklerine sahiptir.

Ayrıca, isteğe bağlı olarak şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi ve park sensörü gibi güvenlik özelliklerine de sahip olabilir.

Zoe, konforlu ve ferah bir iç mekana sahiptir. Ön ve arka yolcular için yeterli alan sunmaktadır. Bagaj hacmi ise 338 litredir.

ZOE E-TECH fiyatı

Intense R135 1.348.900 ₺

Opsiyonlar

6.500 ₺

CAPTUR fiyat listesi

Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg 1.308.000 ₺

Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg 1.362.900 ₺

R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg 1.495.000 ₺

Opsiyonlar

Yedek Lastik (hacim kazanımlı) 7.500 ₺

Metalik Renk 7.000 ₺

Çift Renk Gövde ve Tavan 9.000 ₺

Icon

Yedek Lastik (hacim kazanımlı) 7.500 ₺

Metalik Renk 7.000 ₺

Çift Renk Gövde ve Tavan 9.000 ₺

Elektrikli Açılır Cam Tavan 56.250 ₺

R.S. Line

Metalik Renk 7.000 ₺

Yedek Lastik (hacim kazanımlı) 7.500 ₺

MEGANE E-TECH fiyatı

Techno EV60 220 hp 1.499.000 ₺

Iconic EV60 220 hp 1.599.000 ₺

MEGANE SEDAN Fiyat Listesi

Joy 1.3 TCe 140 bg 1.031.900 ₺

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 1.164.000 ₺

Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg 1.179.000 ₺

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.205.000 ₺

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.363.900 ₺

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 1.276.000 ₺

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.435.000 ₺







