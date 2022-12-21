Araç muayene ücretleri 2023

2023 yılı için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden değerleme oranında motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 50 oranında indirme yetkisini kullandı. Bu kapsamda yeni yıldan itibaren MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5'e indirildi.

Trafikte seyreden bireysel araçlar gibi otobüs, kamyon, çekici ve tanker gibi büyük ve ticari araçların da araç muayenesinden geçmesi zorunludur. Bu tür büyük araçların belirlenmiş olan nitelikleri taşımaması, trafikte kaza yapılma ihtimalini artırır.

Araçların büyük olması, araçlardaki eksikliklerin de büyük sorunlara sebebiyet vermesine neden olmaktadır. Bu sebeple otobüs, kamyon, çekici ve tanker gibi araçlara sahip olan araç sahiplerinin de bireysel araç sahipleri gibi araç muayenesi zamanlarını takip etmeleri ve ilgili tutarları ödeyerek araçlarını muayene ettirmeleri gerekir.

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Otobüs, kamyon, çekici ve tanker muayene ücretleri 2023nn

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker araç muayene ücreti 2023

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 2022 yılı içerisinde belirlenen araç muayene ücreti 685,58 Türk lirasıdır. % 61,5 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı ile 2023 yılında otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerin araç muayene ücretleri yaklaşık olarak 1.080 Türk lirası olacaktır.

Otomobil, Minibüs, Kamyonet araç muayene ücreti 2023n

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork araç muayene ücreti 2023

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork İçin 2023 Araç Muayene Ücretleri

2022 yılı içerisinde kamyonet, minibüs, otomobil, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı ve römork gibi araçların muayene ücretleri 507,40 Türk lirası iken bu tutar 2023 yılı içerisinde yaklaşık olarak 820 Türk lirasına yükselecektir.

Traktör motosiklek muayene ücreti

Traktör, Motosiklet İçin 2023 Araç Muayene Ücretleri

Traktör ve motosiklet sahiplerinin de diğer araç sahipleri gibi araç muayene zamanlarını düzenli olarak takip etmeleri ve araç muayenelerini zamanında yaptırmaları gerekir.

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2022 yılı içinde traktör ve motosiklet araç muayeneleri için belirlenen tutar 258,42 Türk lirasıydı. % 61,5 oranında belirlenen yeniden değerleme oranı ile birlikte 2023 yılında traktör ve motosikletlerin araç muayene ücretleri yaklaşık olarak 419 Türk lirası olacaktır.

Araç Muayenesi Nedir?

Araç muayenesi, her türlü motorlu taşıtın trafiğe çıkacak yeterlilikte olup olmadığının kontrol edilmesi için uygulanan standart prosedürdür. TÜVTÜRK istasyonlarında uygulanan bu prosedürler, trafikteki herkesin can ve mal güvenliği için oldukça önemlidir. Araç muayenesi, araçtaki problemlerin tespit edilmesine ve giderilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda trafik sigortası kontrolünün yapılmasını da sağlayarak olası kaza durumlarındaki hasarların sigorta şirketi tarafından karşılanmasına olanak tanır.

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Araç muayenesinde LPG’li araçların doğaya ve çevreye verebileceği zararlar, araçların fren mekanizmaları, aydınlatma sistemleri, emniyet kemerleri, hava yastıkları ve diğer aksamları detaylı bir şekilde incelenir. Fiziksel muayene aynı zamanda aracın koltukları, lastikleri, dingilleri, şasi bağlantıları; yangın söndürme tüpü, üçgen reflektör, ilkyardım çantası ve stepne gibi ekipmanlar ve daha birçok donanımın incelemesi yapılır. Bu incelemeler sayesinde araçtaki yetersiz aksamlar tespit edilir ve araç sahibinden bu yetersizliklerin belli süre zarfı içerisinde giderilmesi istenir.

Araç muayene randevusu nasıl alınır?

Araç Muayenesi Randevusu Nasıl Alınır?

Araç muayene randevusu, bu konuda yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK üzerinden alınır. TÜVTÜRK’ten randevu almak için bazı alternatif yollar vardır. Bu yollardan sana en uygununu kullanarak muayene randevunuzu oluşturabilirsin. Araç muayene sıra alma işlemi ile araç muayeneni yaptırman mümkün. TÜVTÜRK’ün internet sitesinden randevu almak için şu yolları izleyebilirsin:

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TÜVTÜRK randevu sistemine girerek açılan sayfadaki araç plaka numarası, ruhsat seri ve numarası ve muayene şehrini seçerek "Devam" butonuna tıkla.

Açılan ekrandan “Genel Muayene ve Muayene Tekrarı” seçeneğini seç.

Muayene günü ve saatini seçtikten sonra randevu özetinizi incelerek onaylayabilirsin.

TÜVTÜRK internet sitesinin yanı sıra diğer kanallardan da randevu oluşturabilirsin. Dilersen e-Devlet’teki TÜVTÜRK sayfasından bilgileri doldurarak dilersen 0850 222 88 88 TÜVTÜRK çağrı merkezini de arayarak randevu alabilirsin.

Araç Muayene İptali ve Ertelemesi

Randevunuzu oluşturduktan sonra çeşitli nedenlerle randevuyu ertelemek veya iptal etmek isteyebilirsin. Araç muayene iptali için TÜVTÜRK sistemine girerek ilk aşamadaki gibi aracına ait bilgileri doldurmalısın. Daha sonra mevcut randevunuz açılır. Buradan “İptal Et” butonuna tıklayarak randevunu iptal edebilir ve yeni randevu oluşturabilirsin.

Araç Muayenesinde İstenen Belgeler Nelerdir?

Araç muayenesini tek seferde bitirip sorunsuzca tamamlayabilmeniz için aracınızın bazı evraklarını yanınızda bulundurman gerekir. Eğer gerekli evraklar yanında bulunmazsa muayene görevlileri işlemi tamamlayamaz ve sana belgeleri tamamlaman için süre verir. Yeni randevu tarihine kadar belgeleri tamamlayıp yeniden muayeneye gitmen şarttır. Araç muayenesinde gerekli olan belgelerden bazıları ise şunlardır:

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Kimlik belgesi Aracın sana ait olduğunu gösteren ve aracın son hâliyle güncellenmiş ruhsat Zorunlu trafik sigortası poliçesi Vergi ve ceza borcu olmadığını gösterir belge Egzoz gazı ölçüm muayene belgesi (Egzoz ölçüm muayenesi hakkında detaylı bilgi almak için yazımızı okuyabilirsiniz.) LPG’li araçlarda sızdırmazlık raporu

Araç Muayenesi İçin Neler Gerekli?

Bu belgelerin tümü araç muayenesi esnasında güncel bir şekilde muayene görevlilerine verilmelidir. Araç muayenesi; yalnızca ruhsat sahibi veya ruhsat sahibinin noter vekaletiyle yetkilendirdiği kişiler tarafından yapılabilir. Bu nedenle istasyona giderken kendiniz gitmeli veya vekalet verdiğiniz kişiyi göndermelisin.

Aracını LPG’ye dönüştürdüysen bu durumun ruhsata işlenmiş olması gerekir. Bundan dolayı muayeneye giderken eğer gerekliyse ruhsatını güncellemiş olmalısın.

Gaz sızdırmazlık raporunu 30 gün içerisinde almış olduğundan emin olman da gerekir. Araç muayenesi için gerekli belgeleri yetkilendirilmiş servislerden alabilirsin.

Belgelerin üzerinde ıslak imza veya elektronik imza bulunup bulunmadığını kontrol etmende de yarar vardır.

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