TÜVTÜRK istasyonlarında yapılan araç muayeneleri için, aracın türüne bağlı olarak muayene ücreti belirlenir. Her yıl belirlenen yeniden değerleme oranı ile birlikte araç muayene ücretleri de artış gösterir.

2024 araç muayene ücretleri ve taşıt tipine göre araç muayene fiyat listesini bu haberde bulabilirsiniz. Yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 58,46 olarak açıklanmıştır. Bu doğrultuda araç muayene ücretleri de aynı oranda artacaktır. devamından ulaşabilirsiniz. Peki 2024 araç muayene ücreti ne kadar?

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker araç muayene ücreti 2024

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 2023 yılı içerisinde belirlenen araç muayene ücreti 1.080 TL idi. 2024 yılı kamyon, çekici, otobüs ve tanker muayene ücreti 2.462 TL oldu.

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork araç muayene ücreti 2024

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork İçin 2023 Araç Muayene Ücretleri

2023 yılı içerisinde 820 olarak alınıyordu. 2024 yılı Otomobil, Minibüs, arazi taşıtı (SUV), römork, yarı römork ve özel amaçlı taşıt muayene ücreti 1.821,60 TL oldu.

Traktör, Motosiklet İçin 2024 Araç Muayene Ücretleri

Traktör ve motosiklet sahiplerinin de diğer araç sahipleri gibi araç muayene zamanlarını düzenli olarak takip etmeleri ve araç muayenelerini zamanında yaptırmaları gerekir.

2023 yılı içinde traktör ve motosiklet araç muayeneleri için belirlenen tutar 419 Türk lirasıydı. 2024 yılında traktör ve motosikletlerin araç muayene ücretleri yaklaşık olarak 928 TL olarak alınacak.

Araç Muayenesi Nedir?

Araç muayenesi, her türlü motorlu taşıtın trafiğe çıkacak yeterlilikte olup olmadığının kontrol edilmesi için uygulanan standart prosedürdür. TÜVTÜRK istasyonlarında uygulanan bu prosedürler, trafikteki herkesin can ve mal güvenliği için oldukça önemlidir. Araç muayenesi, araçtaki problemlerin tespit edilmesine ve giderilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda trafik sigortası kontrolünün yapılmasını da sağlayarak olası kaza durumlarındaki hasarların sigorta şirketi tarafından karşılanmasına olanak tanır.

Araç muayenesinde LPG’li araçların doğaya ve çevreye verebileceği zararlar, araçların fren mekanizmaları, aydınlatma sistemleri, emniyet kemerleri, hava yastıkları ve diğer aksamları detaylı bir şekilde incelenir. Fiziksel muayene aynı zamanda aracın koltukları, lastikleri, dingilleri, şasi bağlantıları; yangın söndürme tüpü, üçgen reflektör, ilkyardım çantası ve stepne gibi ekipmanlar ve daha birçok donanımın incelemesi yapılır. Bu incelemeler sayesinde araçtaki yetersiz aksamlar tespit edilir ve araç sahibinden bu yetersizliklerin belli süre zarfı içerisinde giderilmesi istenir.

Araç Muayenesi Randevusu Nasıl Alınır?

Araç muayene randevusu, bu konuda yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK üzerinden alınır. TÜVTÜRK’ten randevu almak için bazı alternatif yollar vardır. Bu yollardan sana en uygununu kullanarak muayene randevunuzu oluşturabilirsin. Araç muayene sıra alma işlemi ile araç muayeneni yaptırman mümkün. TÜVTÜRK’ün internet sitesinden randevu almak için şu yolları izleyebilirsin:

TÜVTÜRK randevu sistemine girerek açılan sayfadaki araç plaka numarası, ruhsat seri ve numarası ve muayene şehrini seçerek "Devam" butonuna tıkla.

Açılan ekrandan “Genel Muayene ve Muayene Tekrarı” seçeneğini seç.

Muayene günü ve saatini seçtikten sonra randevu özetinizi incelerek onaylayabilirsin.

TÜVTÜRK internet sitesinin yanı sıra diğer kanallardan da randevu oluşturabilirsin. Dilersen e-Devlet’teki TÜVTÜRK sayfasından bilgileri doldurarak dilersen 0850 222 88 88 TÜVTÜRK çağrı merkezini de arayarak randevu alabilirsin.

Araç Muayene İptali ve Ertelemesi

Randevunuzu oluşturduktan sonra çeşitli nedenlerle randevuyu ertelemek veya iptal etmek isteyebilirsin. Araç muayene iptali için TÜVTÜRK sistemine girerek ilk aşamadaki gibi aracına ait bilgileri doldurmalısın. Daha sonra mevcut randevunuz açılır. Buradan “İptal Et” butonuna tıklayarak randevunu iptal edebilir ve yeni randevu oluşturabilirsin.

Araç Muayenesinde İstenen Belgeler Nelerdir?

Araç muayenesini tek seferde bitirip sorunsuzca tamamlayabilmeniz için aracınızın bazı evraklarını yanınızda bulundurman gerekir. Eğer gerekli evraklar yanında bulunmazsa muayene görevlileri işlemi tamamlayamaz ve sana belgeleri tamamlaman için süre verir. Yeni randevu tarihine kadar belgeleri tamamlayıp yeniden muayeneye gitmen şarttır. Araç muayenesinde gerekli olan belgelerden bazıları ise şunlardır:

Kimlik belgesi Aracın sana ait olduğunu gösteren ve aracın son hâliyle güncellenmiş ruhsat Zorunlu trafik sigortası poliçesi Vergi ve ceza borcu olmadığını gösterir belge Egzoz gazı ölçüm muayene belgesi (Egzoz ölçüm muayenesi hakkında detaylı bilgi almak için yazımızı okuyabilirsiniz.) LPG’li araçlarda sızdırmazlık raporu

Araç Muayenesi İçin Neler Gerekli?

Bu belgelerin tümü araç muayenesi esnasında güncel bir şekilde muayene görevlilerine verilmelidir. Araç muayenesi; yalnızca ruhsat sahibi veya ruhsat sahibinin noter vekaletiyle yetkilendirdiği kişiler tarafından yapılabilir. Bu nedenle istasyona giderken kendiniz gitmeli veya vekalet verdiğiniz kişiyi göndermelisin.

Aracını LPG’ye dönüştürdüysen bu durumun ruhsata işlenmiş olması gerekir. Bundan dolayı muayeneye giderken eğer gerekliyse ruhsatını güncellemiş olmalısın.

Gaz sızdırmazlık raporunu 30 gün içerisinde almış olduğundan emin olman da gerekir. Araç muayenesi için gerekli belgeleri yetkilendirilmiş servislerden alabilirsin.

Belgelerin üzerinde ıslak imza veya elektronik imza bulunup bulunmadığını kontrol etmende de yarar vardır.

Araç Muayene Gecikme Cezası Ne Kadar?

Araç muayeneleri, araç tiplerine göre belirlenen periyotlarda yaptırılması gereken bir işlemdir. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 35. maddesi uyarınca; muayene süresi geçen her araçtan, muayene geçerlilik tarihinden itibaren gecikme bedeli alınmaktadır. Gecikme bedeli her ay için muayene ücretinin yüzde 5’i olarak belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; araç muayene süresini geçiren tüm araç sahipleri, muayene süresini geçirdiği her ay için muayene ücretinin yüzde 5’ini gecikme cezası olarak öder.

Araç Muayene Ücreti Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Belirli periyotlarla yaptırılması gereken işlemler arasında yer alan araç muayeneleri için e-Devlet veya TÜVTÜRK’ün resmî web sitesi üzerinden online olarak sorgulama yapılabilir.

e-Devlet üzerinden araç muayenesi sorgulamak için sırasıyla aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: e-Devlet’e giriş yapın.

Arama bölümüne “ TÜVTÜRK Muayene Durum Sorgulama ” yazın.

Açılan sayfada sizden istenen “ Araç Plaka No ” ve “ Araç Muayene Rapor Numarası ” bölümlerini doldurun. “ Sorgula ” butonuna tıklayın.

TÜVTÜRK resmî web sitesi üzerinden araç muayenesi sorgulamak için sırasıyla aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: TÜVTÜRK araç muayene sorgulama sayfasına gidin.

Açılan sayfada sizden istenen “ Plaka No ” ve “ Muayene Rapor Numarası ” bölümlerini doldurun.