Aralık ayı TEFE - TÜFE rakamları ne zaman açıklanacak?

2021 yılı Aralık enflasyon oranı için bekleyiş sürüyor. Vatandaşların takip ettiği enflasyon rakamları her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Kasım ayının rakamları 3 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Şimdi gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarında...

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı enflasyon oranı 3 Aralık 2021 tarihinde açıklanmıştı. Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında %3.51 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise %21.31 oldu. 2021 Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün patlıcan olurken, en çok olan karnabahar ise ucuzladı. 2021Aralık ayı enflasyon TÜİK tarafından 3 Ocak 2021 Pazartesi günü duyurulacak. Saat 10:00'da verilerin açıklanmasının ardından memurlar ile emeklilerin alacakları enflasyon farkı kesinleşecek.

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ARALIK TEFE- TÜFE RAKAMLARI NE KADAR OLUR?

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin her 6 ayda bir alacağı zam oranı, geçmiş 6 ayın TÜFE oranı kadar arttırılıyor.

Memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor. TÜİK'in rakamlarına göre, temmuz ayından kasım sonuna kadar geçen 5 aylık sürede tüketici fiyatları endeksi kümülatif olarak yüzde 7,47 oranından arttı. Maaş zamlarının net olarak ortaya çıkması için aralık ayının aylık TÜFE oranının da açıklanması gerekiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı piyasa katılımcı anketi sonuçlarını paylaştı. Ankete göre yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,31 iken, bu anket döneminde yüzde 23,85 oldu. Ankette yıl sonu dolar tahmini 13,77'ye çıktı.

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2021 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 24,08 ihtimalle yüzde 11,00 - 12,99 aralığında, yüzde 19,48 ihtimalle ise yüzde 15,00 - 16,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 26,83’ünün beklentilerinin yüzde 11,00 - 12,99 aralığında, yüzde 24,39‘unun beklentilerinin ise yüzde 15,00 - 16,99 aralığında olduğu gözlendi.