Asgari ücret belli oldu mu? 2022 Evli, Bekar, Çocuklu AGİ ne kadar?

Asgari ücret tespiti için görüşmeler devam ederken, çalışanlar asgari geçim indirimi ücretinin ne kadar arttılacağını da merak ediyor. Peki, AGİ 2022 ne kadar olacak? Bekar, evli, çocuklu asgari geçim indirimi zammı netleşti mi?

ASGARİ ÜCRET 2022 BELLİ OLDU MU?

İşçi, işveren ve hükumet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki 3’üncü toplantısı, TİSK Genel Merkezi'nde gerçekleşti. İlk görüşmesini 1 Aralık'ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü görüşmede de anlaşamayınca, son karar 4'ncü toplantıya kaldı.

EKONOMİ Asgari ücret için karar son toplantıya kaldı

2022 ASGARİ ÜCRET İÇİN NE KADAR BEKLENİYOR?

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "İşverenler asgari ücretti 3 bin 100 lira olarak uygun buluyor. Türk-İş bu rakamı 3 bin 900 liranın altına düşmez diyor." dedi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise 3 bin 100 gibi bir rakamın olmadığını çalışanları enflasyona karşı ezdirmeyeceklerini söyledi. Türk-İş ise görüşmede anlaşma sağlanamadığını belirtti.

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2022 AGİ NE KADAR OLACAK?

2021 yılı bekar AGİ ücreti 268,31 TL, evli ve eşi çalışmayan için 321,98 TL olarak belirlenmişti. 2022 yılının agi ücreti henüz belirlenmedi. 2022 Asgari ücret zam oranının resmi olarak açıklanmasının ardından 2022 AGİ ücretleri de haberimizde yer alacaktır.

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı toplantılar ışığında asgari ücretin 3.500-4.000 TL civarında olacağı düşünülüyor. 2022 Asgari ücret zam miktarı 4. toplantının gerçekleşmesiyle Aralık ayının sonlarına doğru belirlenecek.

OYNAT 00:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması: İşçimizi zora sokmayacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. İşçi ve iş verenin değerlendirilerek asgari ücretin makul bir seviyeye çıkarılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sayın bakan heyetiyle beraber işçi ve iş veren kesimiyle görüşmeler yapılacak. bunula birlikte bir sonuç elde edecekler. İnşallah Katar'dan dönünce detayları öğreneceğiz. Daha önce de söylediğim gibi biz kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında en ideal olanını nihai kararımızı vereceğiz.' dedi. BiP'te paylaş

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ASGARİ ÜCRET İÇİN 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder şu ifadeleri kullandı: Çalışanlarla ilgili işçi ve işveren taraflarının görüşleri oldu. Asgari ücret teşvik konusunda belli konularda mutabakata varıldı. Zam oranlarına ilişkin olarak TİSK beklenen enflasyonu öneriyorduk bu sefer gerçekleşe enflasyonu alalım. Türk İş enflasyon üzerine refah payı ekleyelim dedi. Ben TİSK ve Türk İş temsilcimize sözü vermek istiyorum. Son toplantımızda da asgari ücretin ne olacağına karar vereceğiz. Son toplantıda bakanlığın bütçesi var bunu kendi aramızda analiz edip net bir tarih belirleyeceğiz.

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4’üncü toplantının da geçmiş yıllara göre daha erken olacağını düşünüyorum. Aralarda devlet ve kamu tarafı olarak işçi ve işveren temsilcilerimizle diyaloglarımız sürüyor. Son toplantı için çalışma yapacağız. Bu toplantıyı size açıklayacağız. Geçmiş yıllara baktığımızda bunun ben daha erken tarihte olacağını düşünüyorum."