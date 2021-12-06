3600 Ek Göstergede son durum: Ne zaman çıkıyor?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendikaların genel başkanları bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Yalçın, 3600 ek göstergeve toplu sözleşmeyi görüştüklerini söyledi.

Kamu işveren heyeti tarafıyla görüşme sürdürdüklerini belirten Yalçın, "3600 ve ek göstergemeselesini asgari ücret belli olduktan sonra hemen gündeme alıp çalışacağız" açıklamasını yaptı.

MEMURA ZAM AÇIKLAMASI

Kamu görevlileriyle ilgili de görüştüklerini söyleyen Yalçın, "Ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak şekilde ek protokolle alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık" açıklamasını yaptı.

ÖZGÜN Emekli maaşı 2022 ne kadar oldu? SSK- BAĞKUR emekli maaş zam oranı

3600 EK GÖSTERGE NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

REKLAM

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 ek göstergenin vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiği, sadece doktorları değil tüm sağlık personeli ve kamu personelini kapsayacak zam düzenlemesinin yapılacağını duyurdu.

3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600’e çıkacak. Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.

Ek gösterge artışı maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Emeklilerin dul ve yetimleri de imkândan yararlanacak ve geçmişte emekli olan ve bundan sonra emekli olacak memurların maaşları artacak. Ancak gösterge durumuna göre memurdan memura farklılık gösterecek. Eğer düzenleme yapılırsa ikramiye ve maaşlara yüzde 20 oranında artış olarak yansıması bekleniyor. Gösterge artışı emekli ikramiyelerinde de 17 bin ila 27 bin lira arasında artış yaratacak.

REKLAM