Özgün 2022 Polis maaşları ne kadar olacak? Polis maaşları zam oranı
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2022 Polis maaşları ne kadar olacak? Polis maaşları zam oranı

Polis maaşlarının 2022 yılında ne kadar olacağı şimdiden merak kazandı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalar neredeyse tamamlandı. 2022 yılı memur ve emekli maaşı zam oranları gündemdeyken meslek gruplarının maaşlarının ne kadar artacağı da sorgulanıyor. Polislik mesleğindeki vatandaşlar 2022 yılında ne kadar zam alacağını merak ediyor. Peki, Polislere ne kadar zam yapılacak? 2022 Polis maaşı ne kadar artacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Polis maaşları ne kadar olacak? Polis maaşları zam oranı
polis maaş zammı

2022 polis maaşı ne kadar olacak? 2022'de polisler kaç lira zam alacak? soruları yılın son günlerinde merak kazandı. Polis maaşlarına 3600 ek gösterge ile ek ilave yapılması bekleniyor. Bu kapsamda Polis maaşlarında 2022 yılında ne kadar artış olacağı araştırılıyor.

2022 POLİS MAAŞ ZAM ORANI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yetkili konfederasyon Memur Sen ve diğer memur sendikalarıyla anlaşma sağlandığını, Ocak ayında toplu sözleşmede öngörülenlere ilave olarak bir sosyal refah artışı yapılacağını açıkladı. Bakanlık ayrıca, 3600 Ek Gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiğini belirtti.

"ARTIRMA KARARI ALDIK"

Memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı, aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından duyurulacak. Memur ve memur emeklisi maaşlarına enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa, fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. Kasım ayı rakamları baz alındığında memurlar ve memur emeklileri 7,47 enflasyon farkı zammı alabilecek. Öte yandan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Tüm memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 seviyelerinde artırma kararı aldık. Ayrıca zamları sadece doktorlara değil, sağlık çalışanlarımızı da ekleyerek yolumuza devam ediyoruz." dedi.

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MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Aylık enflasyon son 5 ayda sırasıyla yüzde 1.80, 1.12, 1.25, 2.39 ve 3.51 artmış. Toplamı yüzde 10.07 yapıyor. Bu rakamlara göre enflasyon farkı yüzde 7'nin üzerinde oluyor. Kasım ayı rakamları baz alındığında memurlar ve memur emeklileri, yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı alabilecek. Aralık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur maaşlarına uygulanacak olan zam oranı da belli olacak.

Posta'nın haberine göre, milyonlarca memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta belli olmuştu. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62’lik bir artış olacak.

Her 6 ayda bir Enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa, fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.

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POLİS MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?

Anlaşma ile sonlanan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ile milyonlarca memur ve memur emeklisinin cebine girecek zam miktarı belli oldu. 2022 yılında (8/1) kademedeki bir polis memurunun maaşı Ocakta 7 bin 227, Temmuz'da 7 bin 733 lira olacak. Başkomiser maaşı ise ocakta 8 bin 250 lira olurken temmuzda 8 bin 828 lira olacak.

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