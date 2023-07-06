Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin resmileşmesinin ardından Alman ekibine kiralanacağı iddia edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı-lacivertli takımda kalmayacağını açıkladığı Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için resmi açıklama bekleniyor.

Arda'nın bugün akşam saatlerinde özel bir uçakla Madrid'e giderek sağlık kontrollerinden geçeceği ve Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.

Arda Güle hangi takıma kiralık gidecek?

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; İspanyol devinin 18 yaşındaki futbolcuyu ilk sezonunda kadroda tutup tutmayacağı şu an belirsiz olsa da Arda Güler, Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen'e kiralanabilir. Bunun iki nedeni var. 2024 yazında Real Madrid'den ayrılacak olan Carlo Ancelotti'nin yerine Alonso'nun getirilmesi planlanıyor. Böylece Arda, Real Madrid'de yeni hocası olması muhtemel başarılı teknik adamla Leverkusen'de çalışmış olacak. Ayrıca Alman ekibinin son yıllarda genç yeteneklerin gelişimi konusunda parmak ısırtan bir performans sergilemesi de diğer bir sebep olarak gösteriliyor.

Ali Koç, Arda Güler'in takımdan ayrılma kararına tepki gösterdi. Arda, ailesi ve temsilcileri geri adım atmayınca sinirlendiği öğrenilen Koç'un "Demek ki imzalar gönüllere atılmıyormuş" diyerek kararı kabullendiği belirtiliyor. Öte yandan Ali Koç, İsmail Kartal ile düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada, "Arda Güler, Fenerbahçe'de kalmayacak çünkü Fenerbahçe'de kalmak istemiyor" dedi.

Arda Güler'in bonservis bedeli ne kadar?

Arda Güler'in isteğini kabul eden Real Madrid ise 20 milyon Euro garanti para ve 10 milyon Euro bonuslar olmak üzere Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti. Genç oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 ödemeyi kabul eden Real Madrid, Arda Güler transferini açıklamaya hazırlanırken genç yıldız kazandırdığı bonservis bedeliyle rekor kıracak. Arda Güler, 30 milyon Euro bonservis bedeliyle, Süper Lig tarihinde en yüksek bedelle satılan oyuncu unvanının sahibi olacak.







