Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin resmileşmesinin ardından Alman ekibine kiralanacağı iddia edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı-lacivertli takımda kalmayacağını açıkladığı Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe, Arda Güler’in İspanya'nın Real Madrid takımına transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid CF kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Arda Güle Real Madrid ile kaç yıllık sözleşme imzaladı?

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayarak sarı lacivertli kulüpten ayrıldı. Fenerbahçe, altyapısından yetişen yetenekli oyuncu için bir veda mesajı yayınladı

Arda Güle hangi takıma kiralık gidecek?

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; İspanyol devinin 18 yaşındaki futbolcuyu ilk sezonunda kadroda tutup tutmayacağı şu an belirsiz olsa da Arda Güler, Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen'e kiralanabilir. Bunun iki nedeni var. 2024 yazında Real Madrid'den ayrılacak olan Carlo Ancelotti'nin yerine Alonso'nun getirilmesi planlanıyor. Böylece Arda, Real Madrid'de yeni hocası olması muhtemel başarılı teknik adamla Leverkusen'de çalışmış olacak. Ayrıca Alman ekibinin son yıllarda genç yeteneklerin gelişimi konusunda parmak ısırtan bir performans sergilemesi de diğer bir sebep olarak gösteriliyor.

Ali Koç, Arda Güler'in takımdan ayrılma kararına tepki gösterdi. Arda, ailesi ve temsilcileri geri adım atmayınca sinirlendiği öğrenilen Koç'un "Demek ki imzalar gönüllere atılmıyormuş" diyerek kararı kabullendiği belirtiliyor. Öte yandan Ali Koç, İsmail Kartal ile düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada, "Arda Güler, Fenerbahçe'de kalmayacak çünkü Fenerbahçe'de kalmak istemiyor" dedi.

Arda Güler'in bonservis bedeli ne kadar?