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Arda Güler bugün oynayacak mı? Real Madrid - Rayo Vallecano muhtemel 11

İspanya'nın Real Madrid takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in bu akşam oynanacak Rayo Vallecano maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı. Peki, Arda Güler hangi pozisyonda oynayacak? Real Madrid-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Real Madrid - Rayo Vallecano muhtemel 11.

10:55 - 5/11/2023 Sunday
Yeni Şafak
Arda Güler bugün oynayacak mı? İşte Real Madrid kadrosu, muhtemel 11

Arda Güler bugün oynayacak mı? İşte Real Madrid kadrosu, muhtemel 11

Real Madrid,
12. haftasında sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Milli futbolcumuz Arda Güler,
'in Rayo Vallecano ile oynayacağı maçta kadroda yer alacak. Peki, Real Madrid-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid - Rayo Vallecano muhtemel 11.

Arda Güler kadroda var mı, oynayacak mı?

İspanya'nın Real Madrid takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yarın akşam oynanacak Rayo Vallecano maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı. Sakatlıktan çıkan Arda'nın bu hafta boyunca takımla tam antrenmanlara çıktığını söyleyen Ancelotti, "Arda, yarınki maç kadrosunda olacak ve yavaş yavaş dakika almaya başlayacak. Onun koşullarına göre özel hazırlanan bir plan uygulayacağız." dedi.

Arda Güler nerede, hangi pozisyonda oynayacak?

İtalyan teknik adam, "Arda ofansif bir futbolcu. Yardımcı forvet olarak, ileri üçlünün ortasında veya kanatta oynayabilir. Bu karakteristik özellikleri var." şeklinde konuştu.

Madrid-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga 12. hafta mücadelesinde Real Madrid-Rayo Vallecano maçı 5 Kasım Pazar günü saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid-Rayo Vallecano canlı skor

Real Madrid-Rayo Vallecano maç kadrosu, muhtemel 11

Real Madrid kadrosu
  1. Kepa Arrizabalaga
  2. Dani Carvajal
  3. David Alaba
  4. Antonio Rüdiger
  5. Ferland Mendy
  6. Jude Bellingham
  7. Arda Güler
  8. Federico Valverde
  9. Aurelien Tchouameni
  10. Vinicius Junior
  11. Rodrygo
Rayo Vallecano kadrosu
  1. Stole Dimitrievski
  2. Alfonso Espino
  3. Abdul Mumin
  4. Florian Lejeune
  5. Isaac Palazon Camacho
  6. Oscar Trejo
  7. Unai Lopez
  8. Alvaro Garcia
  9. Pathe Ciss
  10. Raul de Tomas
  11. Dani Cardenas

İspanya La Liga puan durumu



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#​​​​​​​Real Madrid kadrosu
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