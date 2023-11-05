Arda Güler bugün oynayacak mı? Real Madrid - Rayo Vallecano muhtemel 11

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibine 3-2 yenildi. Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Samsunspor, konuk ettiği Hatayspor'u uzatmalarda bulduğu golle 2-1 yendi. Fransa Lique 1'de PSG evinde Montpellier'i konuk ettİ. Ev sahibi takım rakibini 3-0 mağlup etti. Premier Lig'de Newcastle United, ağırladığı Arsenal'i 1-0 yendi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, Suudi Arabistan Pro Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 5 Kasım 2023 Pazar maç programı ve fikstürü.