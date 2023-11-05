Arda Güler bugün oynayacak mı? Real Madrid - Rayo Vallecano muhtemel 11

Arda Güler bugün oynayacak mı? İşte Real Madrid kadrosu, muhtemel 11
Arda Güler kadroda var mı, oynayacak mı?
İspanya'nın Real Madrid takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yarın akşam oynanacak Rayo Vallecano maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı. Sakatlıktan çıkan Arda'nın bu hafta boyunca takımla tam antrenmanlara çıktığını söyleyen Ancelotti, "Arda, yarınki maç kadrosunda olacak ve yavaş yavaş dakika almaya başlayacak. Onun koşullarına göre özel hazırlanan bir plan uygulayacağız." dedi.
Arda Güler nerede, hangi pozisyonda oynayacak?
İtalyan teknik adam, "Arda ofansif bir futbolcu. Yardımcı forvet olarak, ileri üçlünün ortasında veya kanatta oynayabilir. Bu karakteristik özellikleri var." şeklinde konuştu.
Madrid-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
La Liga 12. hafta mücadelesinde Real Madrid-Rayo Vallecano maçı 5 Kasım Pazar günü saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Real Madrid-Rayo Vallecano canlı skor
Real Madrid-Rayo Vallecano maç kadrosu, muhtemel 11
- Kepa Arrizabalaga
- Dani Carvajal
- David Alaba
- Antonio Rüdiger
- Ferland Mendy
- Jude Bellingham
- Arda Güler
- Federico Valverde
- Aurelien Tchouameni
- Vinicius Junior
- Rodrygo
- Stole Dimitrievski
- Alfonso Espino
- Abdul Mumin
- Florian Lejeune
- Isaac Palazon Camacho
- Oscar Trejo
- Unai Lopez
- Alvaro Garcia
- Pathe Ciss
- Raul de Tomas
- Dani Cardenas