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Real Madrid - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda canlı?

Real Madrid ile Rayo Vallecano bugün Santiago Bernabéu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç, S Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak. Real Madrid'de Arda Güler kadroda yer alacak. Peki Real Madrid-Rayo Vallecano maçı saat kaçta? Real Madrid - Rayo Vallecano maç kadrosu, muhtemel 11’leri, canlı skor ve La Liga puan durumu haberimizde.

11:00 - 5/11/2023 Pazar
Güncelleme: 11:02 - 5/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ve Rayo Vallecano, 5 Kasım 2023 Pazar günü İspanya La Liga'nın 12. haftasında karşı karşıya gelecek. Milli futbolcumuz, Real Madrid'in
ile oynayacağı maçta kadroda yer alacak. Ligde oynadığı 11 maçta Real Madrid 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Rayo Vallecano ise 11 maç sonunda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Peki, Real Madrid-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid -
maçı 5 Kasım Pazar günü saat 23:00'te S Sport 2'de canlı izlenecek.

Real Madrid - Rayo Vallecano canlı skor

Real Madrid - Rayo Vallecano canlı izle

Real Madrid - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için

Arda Güler Rayo Vallecano maçında oynayacak mı?

İspanya'nın Real Madrid takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti,
'in 5 Kasım Pazar akşamı oynanacak Rayo Vallecano maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.

Arda Güler hangi pozisyonda oynayacak?

İtalyan teknik adam, "Arda ofansif bir futbolcu. Yardımcı forvet olarak, ileri üçlünün ortasında veya kanatta oynayabilir. Bu karakteristik özellikleri var." şeklinde konuştu.

Real Madrid yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor

Carlo Ancelotti'nin ekibi Girona'nın kazanmasının ardından maç eksiğiyle ikinci sıraya gerilirken Rayo Vallecano yenip tekrar liderliği almak istiyor. Ligde oynadığı 11 maçta Real Madrid 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Rayo Vallecano ise 11 maç sonunda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

İspanya La Liga puan durumu

İspanya La Liga fikstür

İspanya La Liga skor


#Real Madrid
#Arda Güler
#Rayo Vallecano
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