ve Rayo Vallecano, 5 Kasım 2023 Pazar günü İspanya La Liga'nın 12. haftasında karşı karşıya gelecek. Milli futbolcumuz, Real Madrid'in

ile oynayacağı maçta kadroda yer alacak. Ligde oynadığı 11 maçta Real Madrid 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Rayo Vallecano ise 11 maç sonunda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Peki, Real Madrid-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?