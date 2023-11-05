Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Real Madrid - Rayo Vallecano canlı skor
Real Madrid - Rayo Vallecano canlı izle
Arda Güler Rayo Vallecano maçında oynayacak mı?
Arda Güler hangi pozisyonda oynayacak?
İtalyan teknik adam, "Arda ofansif bir futbolcu. Yardımcı forvet olarak, ileri üçlünün ortasında veya kanatta oynayabilir. Bu karakteristik özellikleri var." şeklinde konuştu.
Real Madrid yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor
Carlo Ancelotti'nin ekibi Girona'nın kazanmasının ardından maç eksiğiyle ikinci sıraya gerilirken Rayo Vallecano yenip tekrar liderliği almak istiyor. Ligde oynadığı 11 maçta Real Madrid 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Rayo Vallecano ise 11 maç sonunda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.