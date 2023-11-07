'de 11. haftanın perdesi

-Kasımpaşa maçı ile açıldı. Sarı-kırmızılı takım sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında

, Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham Hotspur ile Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Chelsea, 4-1 kazandı. Fransa Ligue 1'in 11. haftasında

sahasında Montpellier'i konuk etti. Başkent ekibi sahadan 3-0 galip ayrılmayı başardı. İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında