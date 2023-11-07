Bugün kimin maçı var?
'de 11. haftanın perdesi
-Kasımpaşa maçı ile açıldı. Sarı-kırmızılı takım sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında
, Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham Hotspur ile Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Chelsea, 4-1 kazandı. Fransa Ligue 1'in 11. haftasında
sahasında Montpellier'i konuk etti. Başkent ekibi sahadan 3-0 galip ayrılmayı başardı. İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında
ile Arsenal karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 7 Kasım 2023 Salı Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?
- 13:00 Shandong Taishan - Incheon AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor2
- 13:00 Kawasaki Frontale - Pathum United AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
- 15:00 Kaya - Yokohama Marinos AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
- 15:00 Johor Darul - Ulsan Hyundai AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
- 16:00 Milan - PSG UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
- 17:00 Ahal - Pakhtakor AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
- 17:00 Istiqlol Dushanbe - Persepolis AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
- 18:00 Atletico Madrid - Celtic UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
- 19:00 Al Fayha - Al Ain AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
- 19:00 Kahraba - Al Wehdat AFC Kupası Smart Spor 2
- 20:45 B.Dortmund - Newcastle UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk Exxen
- 20:45 Shakhtar Donetsk - Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 21:00 Al Duhail - Al Nassr AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
- 23:00 Atletico Madrid - Celtic UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 23:00 Lazio - Feyenoord UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 23:00 Milan - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 23:00 Manchester City - Young Boys UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk Exxen
- 23:00 Crvena Zvezda - Leipzig UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 23:00 Porto - Antwerp UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
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Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi
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2 saat önce