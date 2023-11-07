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Bugün kimin maçı var? 7 Kasım 2023 Salı maç programı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Kayserispor, konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0 yendi. İngiltere Premier Ligi 11. haftasında Tottenham Hotspur, sahasında Chelsea'ye 1-4 mağlup oldu. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, Suudi Arabistan Pro Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 7 Kasım 2023 Salı maç programı ve fikstürü.

10:01 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 10:02 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

'de 11. haftanın perdesi
-Kasımpaşa maçı ile açıldı. Sarı-kırmızılı takım sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında
, Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham Hotspur ile Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Chelsea, 4-1 kazandı. Fransa Ligue 1'in 11. haftasında
sahasında Montpellier'i konuk etti. Başkent ekibi sahadan 3-0 galip ayrılmayı başardı. İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında
ile Arsenal karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 7 Kasım 2023 Salı Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?

  • 13:00 Shandong Taishan - Incheon AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor2
  • 13:00 Kawasaki Frontale - Pathum United AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
  • 15:00 Kaya - Yokohama Marinos AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
  • 15:00 Johor Darul - Ulsan Hyundai AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
  • 16:00 Milan - PSG UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
  • 17:00 Ahal - Pakhtakor AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
  • 17:00 Istiqlol Dushanbe - Persepolis AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
  • 18:00 Atletico Madrid - Celtic UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
  • 19:00 Al Fayha - Al Ain AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
  • 19:00 Kahraba - Al Wehdat AFC Kupası Smart Spor 2
  • 20:45 B.Dortmund - Newcastle UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk Exxen
  • 20:45 Shakhtar Donetsk - Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
  • 21:00 Al Duhail - Al Nassr AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
  • 23:00 Atletico Madrid - Celtic UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
  • 23:00 Lazio - Feyenoord UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
  • 23:00 Milan - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
  • 23:00 Manchester City - Young Boys UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk Exxen
  • 23:00 Crvena Zvezda - Leipzig UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
  • 23:00 Porto - Antwerp UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi


#bugünkü maç programı
#Real Madrid
#Trendyol Süper Lig
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