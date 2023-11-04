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Kadıköy'de fırtına: Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti | ÖZET

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk etti. Trabzonspor zorlu deplasmanda 3 puana 3 golle ulaştı ve maç 3-2'lik skorla sonuçlandı. Goller dakika 10' Paul Onuachu 46' Berat Özdemir 47' Nicolas Pepe, 61' ve 90' Dusan Tadic'ten (2) (pen.) geldi. Maçın 78. dakikasında İsmail Yüksel ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Trabzonspor bu sonuçla ligde 6. galibiyetini alarak 19 puanla 4. sırada yer aldı. Fenerbahçe ise 30 puanda kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırdı. Trabzonspor - Fenerbahçe maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

21:08 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 21:21 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe,
11. haftasında Trabzonspor ile karşılaştı. Maç bordo-mavililerin 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Onuachu, Berat Özdemir ve Nicolas Pepe'den geldi.
nin iki golünü Dusan Tadic penaltıdan kaydetti. Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksel ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Fenerbahçe 10 haftanın sonunda ilk yenilgisini alarak 30 puanla liderliği
'a bırakarak 2. sırada yer aldı.
ise 19 puanla ulaşarak 4. sırada yer aldı. Fenerbahçe - Trabzonspor maç özeti ve Trendyol Süper Lig 11. hafta maç sonuçları haberimizde.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe - Trabzonspor maç özetini izlemek için

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

7. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, sağ kanattan Osayi'nin ön direğe yaptığı ortada İrfan Can Kahveci kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

10. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan hızla ilerleyen Visca'nın arka direğe yaptığı ortada, Onuachu yakın mesafeden topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1.

43. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne yaklaştı. Sol taraftan kullanılan kornerde savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Zajc'ın gelişine sert şutunda yere de çarpan top az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İKİNCİ YARI

46’ncı dakikada Trabzonspor farkı 2’ye çıkardı. Visca’nın sol kanattan yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışına doğru açıldı. Ceza sahası yayı gerisinde topla buluşan Berat’ın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

47’nci dakikada Trabzonspor farkı 3’e çıkardı. Samet’in savunmadan çıkarken kaptırdığı topla ani atağa çıkan Trabzonspor’da Visca pasını ceza sahası sol kanadındaki Abdülkadir’e verdi. Bu oyuncunun yerden altıpas üzerine çevirdiği topta Pepe’nin tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.

59’uncu dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ferdi’nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Tadic, Mehmet Can Aydın’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

61’inci dakikada Tadic’in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 1-3.

70’inci dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi, pasını ceza sahası içindeki Tadic’e verdi. Bu oyuncunun pasıyla tekrardan topla buluşan Ferdi’nin sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan kornere çeldi.


76’ncı dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Batshuayi pasını İrfan Can’a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

78’inci dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. İsmail Yüksek’in Fenerbahçe yarı alanının ilk metrelerinde Trezeguet’ye yaptığı faul sonrasında hakem Zorbay Küçük, ikinci yarı kartını göstererek İsmail’i oyun dışında bıraktı.

86’ncı dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanattan yapılan ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Crespo, topla birlikte ceza sahasına girdikten sonra Mehmet Can’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

87’nci dakikada Tadic’în penaltı vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Hakem Zorbay Küçük, Trabzonsporlu oyuncular ceza alanına penaltı vuruşu kullanılmadan önce girdiği için penaltının tekrar kullanılmasına karar verdi.

90’ıncı dakikada Tadic’in tekrardan kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu: 2-3.

90+5’inci dakikada Trezeguet, Fenerbahçe ceza sahasında yaptığı pres sonucunda Mert Müldür’den topu kaptı ve pasını Enis Destan’a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, Trezeguet’nin topu kazanırken faul yaptığını belirleyerek golü iptal etti.

Karşılaşma deplasman ekibinin 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Fenerbahçe, 26 yıl sonra Trabzonspor’a sahasında kaybetti

Fenerbahçe, Trabzonspor’a 3-2 mağlup olarak, rakibine karşı Süper Lig’de sahasındaki 26 yıllık yenilmezlik serisi sona erdi.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Müsabakayı 3-2 kaybeden sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic 2 gol atarken, mağlubiyete engel olamadı. Fenerbahçe, bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı. Rakibine karşı Kadıköy’de büyük üstünlük kuran Fenerbahçe, ligde son 26 maçta 14 galibiyet, 12 beraberlik aldı. Bugünkü sonuçla birlikte Karadeniz ekibi 1997-1998 sezonu sonrası ilk kez galibiyet sevinci yaşadı. Bu süreçte Kanarya, rakip filelere 48 gol gönderirken, Trabzon ekibi 24 gol attı.

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI






#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
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