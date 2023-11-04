Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 10. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaştı. Edin Dzeko'nun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe rakibini 5-0 mağlup etti. Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu 2'şer asist yaparak galibiyette büyük rol oynadılar. Tecrübeli yıldız Edin Dzeko attığı 3 golle gol sayısını 10'a yükseltti. Fenerbahçe ligde 10'da 10 yaparak 30 puanla liderliğini korudu. Pendikspor ise 5. mağlubiyetini alarak 7 puanla 18. sırada yer aldı. Pendikspor - Fenerbahçe maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.