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Real Madrid'den son dakika Arda Güler açıklaması: Sağ dizinden ameliyat oldu!

Arda Güler’in sakatlığında son durum belli oldu. Real Madrid, bir süre önce sakatlanan Arda Güler'in ameliyat edildiğini açıkladı. İspanyol devi, Güler'in iyileşme süreci önümüzdeki günlerde başlayacağının müjdesini verdi. İşte detaylar...

14:14 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Real Madrid'den Arda Güler açıklaması...

Real Madrid'den Arda Güler açıklaması...

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, ABD kampında sakatlık yaşamış ve tedavisine başlanmıştı. İspanyol devinden son dakika açıklaması geldi. Arda Güler ameliyat oldu. İspanyol devinin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada;

Arda Güler'in sakatlığı ne zaman bitecek?

"Oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid Sağlık Hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik ameliyat oldu. Güler'in iyileşme süreci önümüzdeki günlerde başlayacak." ifadelerine yer verildi.

Arda Güler'in ameliyat sonrası 2 ay sahalardan uzak kalacağı da belirtildi.

Arda Güler Real Madrid transferi

Arda Güler, 6 Temmuz 2023 tarihinde İspanyol kulübü Real Madrid ile 6 yıllık resmî sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Kulübü, Arda Güler'in 20 milyon avro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon avro bonus bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20 milyon avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bonservis bedeli dışında 18 yaşındaki futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid'in azami 10 milyon avro bonus bedeli ödeyeceği aktarıldı.

#arda güler
#Real Madrid
#arda güler sakatlık
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