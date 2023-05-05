Gümüşhane seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri kapsamında sorgulanıyor. YSK, 2023 seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Oy verme işlemi saat 08.00’de başlayacak ve 17.00’de sona erecek. 2023 seçimleri için Gümüşhane'de 169.594 seçmen 968 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Gümüşhane 5 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Gümüşhane’de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Gümüşhane milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Gümüşhane seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.