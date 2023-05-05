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Ardahan seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları

14 Mayıs seçimleri Ardahan’da büyük bir heyecanla bekleniyor. 2023 Ardahan seçim sonuçları bu bağlamda yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan aday olarak oy pusulasında yer alacak. Meclis seçimlerinde ise 24 siyasi parti 2023 seçimleri için yarışacak. YSK verilerine göre Ardahan 2 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Ardahan’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Ardahan milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Ardahan seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

15:51 . 5/05/2023 Friday
Yeni Şafak
Ardahan seçim sonuçları

Ardahan seçim sonuçları

Ardahan
sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri kapsamında sorgulanıyor. YSK, 2023 seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Oy verme işlemi saat 08.00’de başlayacak ve 17.00’de sona erecek. 2023 seçimleri için Ardahan’da 68.033 seçmen 338 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Ardahan 2 milletvekilini Meclis’e gönderecek. 2018'de yapılan seçimde 2 milletvekili çıkarabilen Ardahan ilinin 1 milletvekili AK Parti’ye, 1 milletvekili ise CHP’ye gitti. Bu seçime katılım %84,60 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Ardahan seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

2023 seçimleri Ardahan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Ardahan cumhurbaşkanı ve milletvekili
YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Ardahan milletvekilleri burada yer alacaktır.

AK PARTİ ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Kaan Koç

Güven Karakoyun

CHP ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Özgür Erdem İncesu

Özel Özen

İYİ PARTİ ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Aytekin Kaya

Nabire Reçber

MHP ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Onur Ümit Işık

Nursen Opalay

2018 Ardahan Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

2018 Ardahan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 42,3’ünü alırken, Ardahan Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 36,8’ini aldı. Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 15,6’sını, Meral Akşener oyların yüzde 4,3’ünü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,7’sini, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,3’ünü aldı.

2018 Ardahan milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları

Ardahan Cumhur İttifakı oy oranı % 43,9 olurken, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Ardahan oy oranı yüzde 32,’sini aldı. CHP Ardahan’da 1 milletvekili çıkardı.

2018 seçimi: Ardahan’da kazanan milletvekilleri isim listesi

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, 27. dönem Ardahan milletvekilleri şunlardır:

  • Orhan Atalay (AK Parti)
  • Öztürk Yılmaz (CHP)

2018 Ardahan’da hangi parti ne kadar oy aldı?

Ardahan 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. AK Parti % 37,1
  2. CHP % 25,9
  3. HDP % 23,4
  4. MHP % 6,8
  5. İYİ Parti % 5,1

2018 seçim sonuçlarına göre AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2019 Ardahan yerel seçim sonuçları

CHP Ardahan Belediye başkan adayı Faruk Demiri oyların % 51,20’sini alırken, AK Parti adayı Yunus Baydar ise oyların % 43,09’ünü aldı.

Gümüşhane seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları
Gümüşhane seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları

Gümüşhane seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri kapsamında sorgulanıyor. YSK, 2023 seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Oy verme işlemi saat 08.00’de başlayacak ve 17.00’de sona erecek. 2023 seçimleri için Gümüşhane'de 169.594 seçmen 968 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Gümüşhane 5 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Gümüşhane’de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Gümüşhane milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Gümüşhane seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

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