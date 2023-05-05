Ardahan seçim sonuçları
2023 seçimleri Ardahan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
AK PARTİ ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Kaan Koç
Güven Karakoyun
CHP ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Özgür Erdem İncesu
Özel Özen
İYİ PARTİ ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Aytekin Kaya
Nabire Reçber
MHP ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Onur Ümit Işık
Nursen Opalay
2018 Ardahan Cumhurbaşkanı seçim sonuçları
2018 Ardahan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 42,3’ünü alırken, Ardahan Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 36,8’ini aldı. Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 15,6’sını, Meral Akşener oyların yüzde 4,3’ünü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,7’sini, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,3’ünü aldı.
2018 Ardahan milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları
Ardahan Cumhur İttifakı oy oranı % 43,9 olurken, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Ardahan oy oranı yüzde 32,’sini aldı. CHP Ardahan’da 1 milletvekili çıkardı.
2018 seçimi: Ardahan’da kazanan milletvekilleri isim listesi
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, 27. dönem Ardahan milletvekilleri şunlardır:
- Orhan Atalay (AK Parti)
- Öztürk Yılmaz (CHP)
2018 Ardahan’da hangi parti ne kadar oy aldı?
Ardahan 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- AK Parti % 37,1
- CHP % 25,9
- HDP % 23,4
- MHP % 6,8
- İYİ Parti % 5,1
2018 seçim sonuçlarına göre AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.
2019 Ardahan yerel seçim sonuçları
CHP Ardahan Belediye başkan adayı Faruk Demiri oyların % 51,20’sini alırken, AK Parti adayı Yunus Baydar ise oyların % 43,09’ünü aldı.