Ardahan

sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri kapsamında sorgulanıyor. YSK, 2023 seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Oy verme işlemi saat 08.00’de başlayacak ve 17.00’de sona erecek. 2023 seçimleri için Ardahan’da 68.033 seçmen 338 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Ardahan 2 milletvekilini Meclis’e gönderecek. 2018'de yapılan seçimde 2 milletvekili çıkarabilen Ardahan ilinin 1 milletvekili AK Parti’ye, 1 milletvekili ise CHP’ye gitti. Bu seçime katılım %84,60 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Ardahan seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.