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Özgün Arefe Günü 1000 İhlas Suresi okumanın önemi ve faziletleri
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Arefe Günü 1000 İhlâs Suresi okumanın önemi ve faziletleri

Arefe günü 1000 ihlas suresi okumanın faziletleri arefe gününü dua ve ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesi Müslümanlar bugün, arefe gününde bayram hazırlığı heyecanını yaşıyor. Ramazan Bayramına maddi ve manevi olarak hazırlanılan arefe gününde 1000 ihlas okumanın birçok fazileti olduğu biliniyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in hadis-i şeriflerinde faziletini vurguladığı arefe günü ihlas suresi okumanın önemi nedir? Arefe gününde 1000 ihlas hangi vakitte okunmalı? Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri nelerdir? İşte konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri neler: Arefe günü 1000 ihlas ne zaman, nasıl okunur?
Arefe günü 1000 ihlas okumak

Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından bildirilmiştir. 1 Mayıs 2022 Ramazan bayramı arefesinde inananlar bayram hazırlığını dua ve ibadetleri ile yapıyor. Arefe günü 1000 ihlas suresi okumanın faziletlerine dair bilgiler içeriğimizde.

2022 RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü 1 Mayıs 2022 Pazar günüdür.

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS NE ZAMAN, HANGİ VAKİTTE OKUNUR?

Hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor.

Arefe günü Bin İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir.

Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Peygamber efendimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili ‘Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor. Namazlarda ve günlük ibadetlerde sıklıkla okunan İhlas Suresi, Müslümanların Allah tasavvurlarının gelişmesini sağlar. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah övgü ve şükürlerin tek sahibidir. O ''Ol'' dediğinde her şey olur. İnsanları ''sadece'' kendisine ibadet etsinler diye yaratmıştır. Burada ''sadece'' vurgusu son derece önemlidir

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

"Arefe Günü'ne hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği gündür."

"Arefe Günü oruç tutanların, iki senelik günahları af olur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır."

"Arefe Günü 1000 İhlâs okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur." (Hepsini Besmele ile okumalıdır.)

"Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden azat olur."

Arefe günü duası: 2022 Ramazan bayramı arefe gününde yapılacak dualar, tesbih ve zikirler
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Arefe günü duası: 2022 Ramazan bayramı arefe gününde yapılacak dualar, tesbih ve zikirler

AREFE GÜNÜNDE PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA

Peygamber Efendimiz Arefe gününde bu duayı okurdu:

  • Arapçası: Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran.Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî
  • Anlamı: Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle. (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.

AREFE GÜNÜ OKUNACAK İHLAS SURESİNİN ARAPÇA OKUNUŞU

AREFE GÜNÜ OKUNACAK İHLAS SURESİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

AREFE GÜNÜ OKUNACAK İHLAS SURESİNİN ANLAMI

﴾1﴿ De ki: "O, Allah’tır, tektir.

﴾2﴿ Allah sameddir.

﴾3﴿ Doğurmamış ve doğmamıştır.

﴾4﴿ O’nun hiçbir dengi yoktur."

AREFE GÜNÜ OKUNACAK İHLAS SURESİNİN DİYANET TEFSİRİ

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN SEVABI NEDİR?

Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ‘ Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.

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