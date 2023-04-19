İslam aleminde, huzurun, bereketin ve kardeşliğin bayramı olan Ramazan bayramı 3 gün boyunca kutlanacak. Ramazan bayramına girmeden önce Müslümanlar için anlamı büyük olan arefe günü var. Bayramı müjdeleyen Arefe günü öncesi "Arefe günü ne zaman, hangi gün 2023? Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?