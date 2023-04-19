Arefe günü
Arafe günü tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Dini Günler takvimi ile netlik kazandı. 2023 yılının ilk bayramı olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Arefe günü resmi tatil mi?
RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı Arefe Günü bu yıl 20 Nisan Perşembe günü idrak edilecek.
AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ TATİL?
Bu yıl 20 Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı arefe günü yarım gün tatil olacak.
AREFE GÜNÜ BANKALAR, NOTERLER AÇIK OLACAK MI?
Arefe gününün Perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle bankalar, noterler, postaneler de yarım gün hizmet verecekler.