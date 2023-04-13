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Arefe günü ne zaman, hangi gün 2023?

İslam aleminde, huzurun, bereketin ve kardeşliğin bayramı olan Ramazan bayramı 3 gün boyunca kutlanacak. Ramazan bayramına girmeden önce Müslümanlar için anlamı büyük olan arefe günü var. Bayramı müjdeleyen Arefe günü öncesi "Arefe günü ne zaman, hangi gün 2023? Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

14:05 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arefe günü

Arefe günü

On bir ayın sultanı Ramazan, tüm yurtta oruç ve çeşitli ibadetlerle idrak edilirken, özellikle çalışan vatandaşların da bayram tatiline yönelik planlamaları başladı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de arefe gününün tarihi. Peki, 2023 Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman?

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefe Günü bu yıl 20 Nisan Perşembe günü idrak edilecek.

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Ramazan Bayramı arefe günü yarım gün tatil olacak. Arefe gününde bankalar, vergi daireleri, noterler gibi birçok resmi kurum yarım gün hizmet verecek.

AREFE NE DEMEK?

Kurban bayramından bir gün öncesine mahsus olan arefe tabiri, Türkçe’de ramazan bayramından bir gün öncesi için de kullanılmaktadır. Bunun gibi, belli gün ve bayramlardan bir gün öncesine veya önemli bir olay ya da olayların cereyan ettiği bir dönemden önceki günlere de Türkçe’de arefe denmektedir.

RAMAZAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK/BİTECEK?

Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan Cuma günü başlayacak 23 Nisan Pazar akşamı sona erecek. Arefe günü 20 Nisan Perşembe günü son oruçlar tutulacak.

Ramazan Bayramı Arefesi 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün 23 Nisan Pazar



#arefe
#arefe günü
#ramazan bayramı
#diyanet
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