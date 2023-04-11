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Ramazan Bayramı kaç gün olacak?

Mübarek Ramazan ayının son 10 gününe girildi. Bayram yaklaşırken Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak kazandı. 2023 Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Ramazan bayramı tatili kaç gün sürecek? İşte detaylar...

13:08 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Ramazan bayramı

Ramazan bayramı

2023 Ramazan Bayramı tarihleri Diyanetin takviminde ilan edildi. Bu tarihte bilindiği üzere ülkemizde resmi tatil oluyor ve hem eğitim hem de işyerleri belirli tarihler aralığında hizmetlerine ara veriyor. Ramazan bayramı kaç gün olacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

Ramazan bu yıl 23 Mart tarihinde başladı ve 21 Nisan Cuma günü Ramazan bayramının birinci günüyle sone erecek.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Hafta sonu dahil olmak üzere ara tatil ve Ramazan bayramı tatili 14 Nisan Cuma günü okulların kapanmasıyla birlikte başlayacak ve toplam 9 gün sürecek.



#ramazan
#ramazan bayramı
#bayram tatili
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