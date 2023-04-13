En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükselmesiyle birlikte tüm gözler memur ve emekli maaşlarına çevrilmiş durumda. Enflasyon farkının yüzde 1,8 aşıldığı süreçte en düşük memur maaşının 12 bin 759 lira olması bekleniyor.