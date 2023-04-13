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Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramına artık sayılı günler kalırken milyonlarca emekli bayram öncesi ihtiyaçlarını gidermek için maaş ve ikramiye ödeme tarihlerini araştırmaya koyuldu. SSK ve Bağ-Kur maaş ödeme tarihleri açıklandı! Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

09:11 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Emekli ikramiyesi

Emekli ikramiyesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen ve ek bir gelir sağlayan emekli bayram ikramiyesi milyonlarca vatandaş tarafından bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyelerine yüzde 82 oranında zam yapıldığını açıklamıştı. İşte, 2023 emeklilere verilecek Ramazan Bayramı ikramiyesi hakkında detaylar...

ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLANDI!

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı ise açıklandı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ikramiyelerinin önceki bayram ikramiyesi ödemeleri gibi bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılmaya başlanacak.

SSK EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ

2023 yılı nisan ayı için SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

* Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde ödenecek.

* Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde ödenecek.

* Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde ödenecek.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN BAYRAM İKRAMİYESİ

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

* Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan tarihinde ödenecek.

* Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan tarihinde ödenecek.

EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ

* Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 19 Nisan tarihinde ödenecek.



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